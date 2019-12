Sport



Il tennis italiano a cena nella sala Canova in San Francesco

venerdì, 6 dicembre 2019, 23:02

Una location dall'atmosfera magica all'interno del complesso di San Francesco, inutile dirlo ancora una volta, meravigliosamente ristrutturato e restituito alla città grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che ha contribuito in maniera determinante alla riqualificazione di una zona della città che, altrimenti, sarebbe rimasta ai suoi margini.

Gli organizzatori delle Final Four di tennis serie A1, il top del tennis italiano, hanno scelto per la seconda volta consecutiva di disputare le gare nella nostra città, a testimonianza non solo di un'accoglienza degna di essere vissuta, ma anche di una passione e di una fame di tennis che i lucchesi hanno da sempre. A fare da sparring partner della manifestazione, il circolo tennis Lucca di Vicopelago, con il suo presidente Donald Morrison e Alessandro Terigi vice presidente, entrambi presenti, con altri soci, alla cena di benvenuto che si è tenuta nella sala Canova del complesso di San Francesco.

L'evento è stato reso possibile anche grazie alla partecipazione di Banca Generali Private la quale ha voluto ancora una volta essere sponsor della rassegna tennistica più importante d'Italia.

Una magica atmosfera si diceva, resa ancor più tale grazie alle luci colorate che hanno dato ambiente e forme ai 140 ospiti che hanno riempito le tavole addobbate con gusto e con, al centro, una pianta dai frutti giallo fluorescenti rappresentati da decine di palline, vere, da tennis.

Ottima l'organizzazione, a cominciare dall'accoglienza. Tra i commensali, Paolo Cattani, presidente dell'istituto Boccherini, l'assessore allo Sport Stefano Ragghianti, l'allenatore in seconda della Juventus e ex portiere di serie A Marco Landucci, l'ex campione di tennis Diego Nargiso. Numerosi i clienti dell'istituto di credito invitati per l'occasione.

Un menu di ottima qualità, che ha esordito con un risotto Carnaroli con zucca gialla, crema di Castelmagno e braciole di amaretto a cui si è aggiunto un tenero filetto di cinta senese all'uva rossa e riduzione di melograna con mousse di sedano rapa. Infine, per concludere, un millefoglie caramellato alla crema chantilly e cioccolato. Dalle cantine sono giunti sul tavolo i vini Hebo Igt Cantine Petra, Ribolla Gialla Villa Chopris e Malvasia Rosa Cantine Bava.

Sono stati invitati a parlare, durante la cena, alcuni tra i protagonisti di queste Final Four, tra cui Filippo Baldi, Salvatore Caruso, Ludmilla Samsonova. E' inutile aggiungere che la conferma della sede della rassegna per il secondo anno consecutivo lascia ben sperare anche per il futuro al punto che è già stato ipotizzato un possibile tris anche per l'anno 2020. E, magari, perché no?, un appuntamento fisso. Dipenderà, ovviamente, anche dalla Fit e dagli organizzatori, ma a quanto pare Lucca ha saputo rispondere nel migliore dei modi.

