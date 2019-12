Sport



Karate, Dalle Luche super in Coppa del Mondo Giovanile

lunedì, 16 dicembre 2019, 12:56

Un grandissimo Luca Dalle Luche nella tappa di Lido di Jesolo della Youth Cup giovanile 2019, quarta prova mondiale ed unica tappa italiana di karate.

Il giovane del Cam Lucca di San Filippo nella prova di kata cadetti si è classificato all'undicesimo posto in una categoria di 124 atleti per 65 nazioni, un risultato che lo porta nei primi 40 posti nel ranking mondiale cadetti. Dalle Luche ha disputato quattro incontri classificandosi rispettivamente al primo mach al primo posto di pool, nel secondo al terzo posto di pool, al terzo ancora come terzo di pool e nel quarto incontro che decretavano le finali per le medaglie al sesto posto di pool per un risultato finale assoluto con l'undicesima posizione, i primi tre posti sono stati ottenuti dalla Romania, secondo la Norvegia e terzo il Giappone, l'atleta Arnone rappresentante della nazionale italiana Fijlkam si è classificato al quinto posto. Una gara di altissimo livello sia tecnico che atletico nonostante fossero ragazzi di quattordici e quindici anni, un grande spettacolo per tutti.

Alla manifestazione sempre per il Cam Lucca, in campo femminile, due giovani cadetti Aurora Salani e Miriam Mugnani, anche loro in una categoria di 121 atlete, hanno passato il primo turno Aurora come seconda e Miriam come quarta nelle rispettive pool ma si sono dovute arrendere al secondo turno di gara.

Una trasferta positiva per la società rosso/blu lucchese che ancora una volta ha dimostrato l'ottimo lavoro svolto e l'alto potenziale dei propri atleti.

Dopo la pausa estiva prossimo appuntamento gara nazionale Fijlkam a Venturina Terme.