Karate, due ori per il Cam Lucca all'Open di Campania

martedì, 3 dicembre 2019, 13:24

Impegnativa come tutti gli Open Internazionali anche quella in terra Campana a Eboli lo scorso fine settimana in scena una delle sette gare di karate Fijlkam Wkf che fanno ranking italiano. In CAM LUCCA di San Filippo in scena con sette atleti , ha conquistato due ori di valore.

Il primo è arrivato dalla sempre protagonista di queste gare Agnese Fanti che nella categoria U21 femminili si può veramente dire che non ha avuto rivali, con tre a zero in tutte a quattro le prove ha dato cappotto a tutte le avversarie. Un primo posto meritatissimo anche se in questo momento la condizione di forma sta calando .

Il secondo oro per Maria Borghini nelle master femminili, anche lei due prove di eccellenza con un tre a zero nella semifinale e un due a uno in finale.

Settimo posto per Aurora Salani nei cadetti femminili, una ragazza in crescita che con la sua determinazione ha saputo gestirsi perdendo soltanto in semifinale da una belga.

Positiva la prova di Miriam Mugnani vinceva il primo turno e si fermava al secondo contrandosi contro un'atleta della Polizia di Stato giovanile.

Senza risultati di rilievo per Luca Dalle Luche, Letizia Scatena e Luca Andreani.

Alla trasferta ha partecipato anche la dirigente Paola Fabi, oltre che al coach Piccinini

Prossimo appuntamento per il CAM LUCCA la Youth Cup di Iesolo dal 13 al 15 dicembre, prova di Coppa del Mondo giovanile, tappa Italiana.