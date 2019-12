Sport



Kriva stasera contro il Buggiano per uscire dal tunnel: ora fuori il carattere!

sabato, 7 dicembre 2019, 08:50

di Valter Nieri

Stasera al Palamartini la Kriva Pantera Lucchese è attesa ad uscire dal tunnel dopo un periodo di risultati altalenanti. Alla palestra Azzurri d'Italia il risultato è stato incerto fino alla fine premiando la squadra maremmana. Stasera nell'8.a giornata del girone B di serie C, la squadra di Bigicchi ha l'occasione di dare al suo pubblico un segnale di ripresa dato che affronta un Buggiano in salute che vince da quattro partite consecutive ed occupa la terza posizione in classifica. Ma è nei momenti critici che si deve instaurare un rapporto di complicità e fiducia e la Kriva deve fare di tutto per rimanere aggrappata al treno dei play off. Per farlo il gruppo deve cercare di essere compatto e coeso,più preciso tecnicamente dove ogni giocatrice dovrà fare il suo.



Preoccupano ancora le condizioni fisiche del capitano Livia Bartoli che accusa un dolore al tendine di achille, impedendole le battute flottanti ma anche le elevazioni a muro. E' incerto anche l'impiego di Sara Barberini ancora alle prese con una tendinite al quadricipite, che le ha impedito di allenarsi con frequenza in settimana. Dice il coach: "Vedremo stasera come saranno le condizioni di Livia. Nel caso non riesca a recuperare, è pronta Margherita Farella. Chi entrerà in campo lo farà dando tutto quello che ha dentro, come è nello stile della mia squadra. Il Buggiano è una squadra forte ma noi abbiamo troppo bisogno di smuovere la classifica."



Inizialmente dovrebbero giocare Dovichi e Torriani di banda;Bartoli o Farella in regia con opposto Barberini o Farsetti;Bramante e Piegaia centrali, Bini e Davini liberi alternati. Francesco Pieri risponde con Giulia Burchietti in regia opposta a Ilaria Fenili. Schiacciatrici il capitano Rita Falseni e Alessia Frediani. Al centro Martina Legnini. Liberi Maggiani e Mostardini. La terza schiacciatrice è la ventenne Francesca D'Annibale. In classifica continua a marciare spedita l'Ambra Cavallini, ancora a punteggio pieno. Al secondo posto c'è l'Oasi Viareggio con p.16, terzo AM Florta Buggiano 15; seguono Errepi Grosseto,Volley Peccioli e Kriva con p.12. Le lucchesi con un successo da tre punti riprenderebbero in classifica Buggiano rientrando nella griglia play off. In caso di sconfitta sarebbe una preoccupante battuta di arresto alle proprie ambizioni.

IL D.S. ARFAVELLI: "HO FIDUCIA NELL'ESPERIENZA DI BIGICCHI"



Nel risollevare la squadra da un periodo non troppo esaltante il D.S. Roberto Arfavelli si appella all'esperienza di Alessandro Bigicchi. "Abbiamo allestito in estate un organico di buon livello, affidandoci alla grande esperienza del coach e delle sue scelte. Anche la sedicenne Margherita Farella, fortemente voluta da lui, deve diventare protagonista e contribuire ai successi della squadra, specialmente in questo periodo delicato per Livia Bartoli, in affiatamento alle nostre atlete di esperienza. Bigicchi conosce meglio di tutti la squadra con i suoi punti di forza e di debolezza". Fischio di inizio alle ore 21.Arbitra Riccardo Nannicini.