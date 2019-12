Sport



La Farmacia Biagi Capannori torna alla vittoria battendo la Cerretese

lunedì, 23 dicembre 2019, 13:00

Farmacia Biagi Capannori – Basket Cerretese 73-65

FARMACIA BIAGI: Marchi 4, Ghiarè 12, Del Dotto ne, Barsotti, Pardini 13, Panzino 4, Avdiu, Piochi ne, Coluccio 4, Del Sorbo 6, Di Martella Orsi ne, Masini 24. All. Bernabei

La Farmacia Biagi torna al successo nel campionato di Promozione rompendo la striscia di tre sconfitte consecutive. Partita non facile per i biancorossi che soffrono nel primo quarto e si aggrappano alle triple di Masini per andare al riposo in parità (38-38). Dopo la pausa i ragazzi di coach Bernabei cambiano decisamente passo allungando progressivamente nel punteggio e trovando otto punti di vantaggio (59-51) che il gruppo riesce a gestire fino alla fine.

Ora per il gruppo ci sarà la pausa natalizia con il ritorno in campo il 4 gennaio a Castelnuovo sul campo della capolista Cefa.

Prima della partita la squadra si è ritrovata alla Conad in via di Tiglio 420 a San Leonardo in Treponzio per festeggiare il secondo anno di partnership con la Polisportiva Capannori. «Stiamo continuando a radicarci sul territorio – dice il presidente Luca Fontana – e per noi questo è il principale motivo di soddisfazione, anche perché la Conad ci dà una grossa mano sostenendo l'organizzazione di tutte le nostre attività».