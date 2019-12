Sport



La Globetrotter brinda al nuovo anno da mvp contro Le Cannet

martedì, 24 dicembre 2019, 18:35

di Valter Nieri

E' tornata a casa per trascorrere le feste natalizie in famiglia e con il suo fidanzato Gerardo. Luna Carocci si rilassa dopo un periodo da grande protagonista nel volley internazionale. Nella 14^ giornata della Ligue A è stata determinata e determinante contro Le Cannet fornendo una delle sue migliori interpretazioni da regista della difesa, in perfetta sintonia con la palleggiatrice Noemi Signorile, nel dare ordine all'RC Cannes. La sua impostazione di gioco nello schema difensivo in questo suo biennio in Costa Azzurra l'ha portata ad essere un pezzo fondamentale della squadra, meritandosi anche attestati di stima a livello personale come sabato quando è stata votata MVP della partita assieme alla sua compagna di squadra Noemi Signorile, in una delle poche occasioni nelle quali il libero riesce a prevalere nei giudizi sulle attaccanti. RC Cannes si è imposto 3-0 (25-20/25-19/25-21) e continua la sua rincorsa in seconda posizione a soli tre punti da Mulhouse, per un campionato avvincente, la terza in classifica è Nantes, che si preannuncia elettrizzante nella griglia dei play off che coronò lo scorso anno la Legende campione di Francia. Luna non è soltanto una atleta importante e da prima pagina, ma la sua personalità sviluppa abilità relazionali senza mai dimenticare umiltà e saggezza,come poche volte si riscontra fra le atlete di categoria inferiore, alcune delle quali non sanno nemmeno cosa voglia dire essere una globetrotter come lei, che si è fatta spazio con sacrifici, con tanta fatica ed allontanandosi per quindici anni dagli affetti familiari andando in giro per l'Europa sviluppando il suo amore per il volley, riuscendo anche a tirare avanti lo studio, ottenendo la laurea in informazione media pubblicità all'Università di Urbino.

NATALE SERENO IN FAMIGLIA

Un successo tira l'altro vero Luna? "I risultati in forte crescita della mia squadra - dice - sono il nostro miglior regalo di Natale e dobbiamo alla ripresa agonistica continuare a stare concentrate per inseguire i nostri obiettivi." E' di nuovo a Lucca, per le festività natalizie. "Contro Le Cannet ero felice oltre del risultato anche del pensiero di tornare a casa per le feste di Natale. E' uno dei momenti che più desidero ed una delle poche volte che il mio lavoro mi consente una pausa per stare con i miei familiari. Auguro che questo Natale possa portare serenità, armonia e fratellanza fra la gente". Luna Carocci dopo la sosta natalizia è attesa ad un tour de force. In Ligue A inizia il nuovo anno con due trasferte consecutive. La prima a Parigi il 14 gennaio e la seconda il 18 gennaio a Mougins. Il 21 gennaio invece riceve al Palavittorie la squadra russa dell'Uralochka per la quarta giornata del raggruppamento E, che potrebbe risultare decisiva per la qualificazione ai quarti di Champions League. Un 2020 improntato anche sull'obiettivo Coppa di Francia con il Cannes che ritorna sul parquet il 14 marzo al "Gymnase Maillan" ancora contro Le Cannet in gara 1, valevole per le semifinali di Coppa di Francia.

PER LUNA UN FUTURO PER SHOOTING FOTOGRAFICI?

Come riportato in una delle foto allegate, Luna ha posato per shooting fotografici nel nuovo calendario dell'RC Cannes. Si nota nella sua presenza scenica una buona capacità di creare empatia con le persone, unitamente ad una buona disinvoltura. Non è nemmeno timida nel mettere in evidenza le sue forme e la sua immagine. Potrebbe avere un futuro da modella? Le capacità ci sono. Staremo a vedere...