La Globetrotter vince anche a Chamalieres e si avvicina alla vetta: seconda a tre punti da Mulhouse

domenica, 15 dicembre 2019, 10:41

di Valter Nieri

Per Luna Carocci ed il suo Cannes un ruolino di marcia che sta sempre più assomigliando a quello dello scorso anno che le consentì di vincere lo scudetto, il secondo consecutivo personale dopo aver vinto in Germania. La Globetrotter da qualche anno è anche Globegagner,non vuole lasciare nulla indietro ed ora che ha assaporato i grandi trionfi vuole continuare a gustare menù di qualità. Ieri sera la sua regia di difesa, unita a quella della sua connazionale Noemi Signorile per il reparto di attacco, ha fatto la differenza consentendo al Cannes di espugnare il volley Ball Club di Chamalières nella regione dell'Alvernia Rodano Alpi. Lo Chamalierois ha tentato di impedirlo in tutte le maniere,vincendo anche un set, ma non è riuscito nell'impresa. Il risultato 3-1 per la Lègende del presidente Agostino Pesce (13-25,18-25,25-23,21-25). Il roster di partenza schierato da Riccardo Marchesi, che ha tenuto a riposa Rankovic, è quello classico: Signorile-Diouck; Kloster-Todorova; Kodola-Coneo e Carocci. Il rassicurante vantaggio di 2-0 ha indotto il tecnico bolognese a fare qualche cambio per non rischiare e per dare l'opportunità di giocare anche alle altre tanto che la squadra ha chiuso la partita con questo roster: Grbic-Diouck; Mayer-Todorova; Kodola-Coneo e Faraone. Con questa vittoria il Cannes balza al secondo posto solitario in una classifica che comanda sempre Mulhouse ma il vantaggio si è assottigliato a soli tre punti, da 34 a 31. Terze a pari merito Nantes e Beziers con p.30, Le Cannet p.27. Si chiude qui il girone di andata con Luna Carocci che è stata come sempre decisiva per la buona riuscita degli schemi di Marchesi nel reparto difensivo. A lei non pesa essere sempre sotto la luce dei riflettori con quella maglia blu di colore diverso dalle compagne,per cui diventa facile notare ogni suo piccolo errore. La sua lettura del gioco è fondamentale. Deve lavorare sulle analisi di gioco della squadra avversaria,prevedere su quale zona del campo arriva il pallone ed avere sinergie con Noemi Signorile, regista del reparto offensivo.

I SUOI COMPLIMENTI A CONEGLIANO ED ALLA SUA AMICA INDRE SOROKAITE

Il più forte libero lucchese di tutti i tempi esterna sempre i suoi sentimenti tramite La Gazzetta di Lucca e dice: "Rivolgo i miei complimenti all'Imoco Volley Conegliano che a Shaoxing in Cina ha vinto il titolo mondiale per club battendo in finale l'Eczacibasi Istanbul 3-1 ed in particolare alla mia carissima amica lituana Indre Sorokaite. Un impegno dopo l'altro e tanti chilometri da percorrere, vero Luna? "Si, trasferte che danno stanchezza. Ultimamente dalla Russia, ai -10 gradi di Ekaterinburg in Champions League, allla Ligue A sono molto lunghe. Abbiamo giocato a Marcq en Baroeul, ai confini con il Belgio, a 1135 chilometri di distanza da Cannes. Anche la trasferta di stasera di Chamalières è a 436 chilometri. Oltre alla stanchezza dobbiamo far fronte al clima molto più rigido rispetto a quello mite della Costa Azzurra. Ma questo è il nostro lavoro,una difficoltà che già conoscevamo".

IMPEGNO IMMINENTE IN CHAMPIONS LEAGUE



L'RC Cannes è di nuovo sul parquet del Palavittorie martedi alle ore 20 per la Champions League. Nel raggruppamento E è sfida al vertice tra le due prime: Dynamo Mosca, a punteggio pieno, e Cannes che ha un punto meno avendo vinto le prime due partite ma ad Ekaterinburg soltanto al tie break perdendo un punto sulle rivali. Inizia poi il girone di ritorno con il Cannes che tenta quella che sarebbe un'altra impresa: la qualificazione per i quarti di finale ai quali accedono le prime di ogni girone più le migliori seconde. In Liguea A Luna Carocci sarà di nuovo la Palavittorie per l'inizio del girone di ritorno e prima della sosta per le Feste Natalizie. Venerdi affronta alle 20 Le Cannet, quinta in classifica, dopo che all'andata il 9 novembre espugnò il Pala Volero per 3-1.