Sport



La Kriva tira fuori il carattere ed imbriglia Buggiano

lunedì, 9 dicembre 2019, 10:05

di Valter Nieri

Nonostante il forfait della regista Livia Bartoli, afflitta da una infiammazione al tendine di Achille che la sta tormentando da diverso tempo, con Sara Barberini non al meglio della condizione fisica, a San Marco gli spettatori che hanno gremito il Palamartini, con una folta rappresentanza di tifosi ospiti, hanno assistito ad un bel match e ad una convincente prestazione di una Kriva che ha tirato fuori il carattere, giocando intensamente e con poche sbavature, conquistando meritatamente i tre punti.

Bigicchi schiera la sedicenne Margherita Farella per la prima volta in campo dal primo minuto al posto di Livia Bartoli in regia con opposta Sara Barberini. Laterali Dovichi e Torriani, al centro Bramante e Piegaia e liberi alternati Davini in ricezione e Bini in difesa. Flora Buggiano risponde con la diagonale Goretti-Fenili. Laterali capitan Falseni e Frediani, al centro Legnini e Grosso,libero Maggiani.

Parte forte la Kriva che in maniera decisa lascia poco spazio alla squadra avversaria, mettendola in costante apprensione con il servizio. Buggiano fatica ad arginare la trama offensiva di una squadra concentrata che si porta in poco tempo sul 15-6. Farella con buona flessibilità di polsi alza all'indietro per Barberini che schiaccia per il 20-10, prima di alzare corto per una Bramante in forma smagliante che schiaccia per il 23-13 e per il 24-14.

La giovane palleggiatrice si toglie anche il lusso di girare con un'altra torsione di polso la palla sorprendendo la difesa avversaria e chiudendo il set sul 25-14. La grande paura dell'esordio per Farella è vinta e l'esame è superato positivamente con buone abilità tecnico coordinative anche se ha molto da migliorare, ma Bigicchi che l'ha fortemente voluta portare a San Marco,ha tutto il tempo per lavorarci sopra.

2.o e 3.o SET

Nel secondo set l'inerzia della partita cambia con un Buggiano più combattivo ed incitato dal numeroso pubblico al seguito a non mollare. Fenili è incisiva in posto 4, ma Falseni viene murata due volte dalla Bramante che riporta la Kriva a -1 sul 10-11. Con una grande forza reattiva Grosso indovina il pallonetto per il 13-17. La Bramante non ci sta e su assist di Farella riduce lo svantaggio per il 19-22.

Dovichi alimenta speranza schiacciando per il 20-23,ma poi una battuta sulla rete della Farella riporta lo svantaggio a -4. La Falseni con un ace chiude il set riportando il conto in parità. Nel terzo set, dopo un equilibrio iniziale, ci pensa ancora Alessia Bramante ad innescare il turbo sfruttando un buon assist della Farella per il primo allungo sul 12-8.

Un ace della Barberini aiutato dalla rete ed un attacco della Torriani che sbatte sulle mani di Grosso finendo fuori dal campo porta in fuga la Kriva sul 16-9. Frediani e Falseni cercano con i loro punti di riportare sotto Buggiano, ma a spengere le loro speranze è ancora Alessia Bramante che piazza un magnifico pallonetto per il 19-14.

Buggiano reagisce ed il set si fa eletrizzante quando un attacco della Fenili va a segno riportando ad un punto la squadra ospite (22-21). Un preciso attacco della Barberini toglie un po' di apprensione alla squadra di casa (23-21), poi Bramante sovrasta a muro Goretti per il 24-21. Falseni riduce le distanze a meno 2 ma poi una doppia della Fenili chiude il set 25-22 per una Kriva che, a differenza di partite precedenti, questa volta è riuscita a contenere il ritorno della squadra avversaria fino in fondo al set.

4.o SET

La Kriva nel quarto set conferma i valori tecnici del terzo set,mostrando una migliore struttura per la soddisfazione del suo tecnico che ha finalmente potuto allenare in settimana la squadra al Palamartini, dopo i lunghi lavori che hanno riqualificato l'impianto di illuminazione e la luce questa volta è tornata anche nei meccanismi di gioco e nella coordinazione dei movimenti delle sue atlete sballottate per diverso tempo da un campo all'altro.

Kriva si porta subito in vantaggio che consolida con gli attacchi precisi di Dovichi, Barberini e Torriani. Un set condotto sempre con un rassicurante vantaggio ed ipotecato dalla Dovichi per il 19-14. Un pallonetto della Barberini va a segno per il 21-14 ed il finale di set mostra il miglior repertorio di Torriani che mette a segno due pallonetti consecutivi per il 24-17.Il 25 arriva per un errore difensivo della squadra ospite.

Il punteggio finale di 3-1 (25-14;20-25;25-22;25-17) consente alla Kriva di riprendere in classifica lo stesso Buggiano e Cascina al quarto posto dopo 8 giornate dove è ancora a punteggio pieno la sola Ambra Cavallini che sta dimostrando una maggiore solidità rispetto a tutte le altre candidate al salto di categoria. Il sogno play-off della Kriva continua e la contesa sarà incerta ed equilibrata fino al termine della regular season.

MVP della partita ancora una volta la quasi trentottenne Alessia Bramante, sempre reattiva nel saltare assieme al pallone anticipando il muro avversario e mostrando tempistica nell'assistere il muro sia da posto 2, sia da posto 4. Complessivamente positiva tutta la squadra che si è difesa bene anche in bagher con Bini e Davini. Per il Buggiano di coach Pieri una battuta di arresto dopo quattro vittorie consecutive.

SCORE

Kriva Pantera Lucchese: Barberini 9, Farella 2, Bramante 12, Dovichi 18, Torriani 10, Piegaia 6, Bini (L), Davini (L), Farsetti, Bartoli (K). Frulletti. Coach Bigicchi e Bonomini.

Flora Buggiano: Legnini 5, Maggiani (L), Frediani 15, Grosso 4, Goretti 1, Falseni (K) 11, Fenili 13, Burchietti, Pollacchi, Pastorelli, D'Annibale, Maccioni. Coach Pieri e Bagni.

ACE: Barberini e Falseni 3; Dovichi e Piegaia 2; Legnini, Grosso, Bramante e Farella 1.