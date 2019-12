Sport



La Lombardia torna a vincere la Ludec Cup

martedì, 10 dicembre 2019, 19:09

di Valter Nieri

La Lombardia cala il poker nella 11.a edizione della Ludec Cup riservata alle giovani promesse Under 14 delle rappresentative regionali. Un torneo che ha messo in vetrina le migliori stelline di basket, candidandosi negli anni a venire a carriere importanti, come alcuni loro predecessori arrivati alla serie A dopo essere passati da Porcari, da un Palacavanis colmo di sportivi ad ogni partita ed anche di tecnici ed osservatori.

La squadra di Guido Saibene ha sconfitto in finale il Lazio per 78-66 dopo essersi aggiudicata il girone A battendo Emilia Romagna e Piemonte (quest'ultimo con il netto punteggio di 67-45) vincendo il torneo per la quarta volta dopo esserselo aggiudicato nelle edizioni 2014, 2015 e 2016.

Sul podio anche l'Emilia Romagna, dopo aver vinto la finalina per il terzo posto contro la Toscana per 72-58. Tre giorni di gare che hanno consentito ai ragazzi di sperimentare gradualmente dei miglioramenti, dedicandosi, con grande forza e determinazione, ad affinare la loro adeguata preparazione tecnica e atletica in preparazione del Torneo delle Regioni del prossimo anno.

La Ludec Cup ogni anno si svolge in memoria di Luca Del Carlo, grande appassionato di basket e prematuramente scomparso di conseguenza ad un incidente stradale 11 anni fa. E' stato questo lo spirito che ha animato le partite dove, nonostante la giovane età, gli atleti hanno mostrato già una buona coordinazione, forza, flessibilità e controllo.

Nella crescita svilupperanno anche i ritmi e la tecnica di corsa, ma intanto stanno facendo già molto per l'età che hanno. Fra le individualità hanno spiccato nel torneo oltre ai vincitori anche Sanviti, Baruffaldi e Donati per l'Emilia Romagna, Guido Prosperanti e Brugioni per la Toscana. Soddisfatti gli organizzatori e i dirigenti della Ludec Patrizia Fanucchi e Marco Del Carlo, che vedono questa loro creatura crescere di anno in anno.

"Mi ha colpito - dice la presidentessa Patrizia Fanucchi - la numerosa partecipazione di tecnici ed osservatori di squadre importanti. Il Palacavanis ogni anno torna a riempirsi con questo torneo che sta crescendo di importanza.L'impegno dei ragazzi è stato ammirevole come anche le loro qualità agonistiche unite al Fair Play".

Ludec Cup è un passaggio obbligato per catturare i giovani talenti del futuro. Questa la formazione della Lombardia vincitrice del torneo: Trucchetti, Santinon, Noci, Ghidini, Sudati, Moscatelli, Miccoli, Schifano, Volontè, Pasini, Renella, Dioum.