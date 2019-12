Sport



La Polisportiva Capannori campione d'inverno nel campionato di pallavolo Uisp femminile

mercoledì, 18 dicembre 2019, 10:45

La Polisportiva Capannori campione d'inverno del campionato Uisp di pallavaolo femminile. Le ragazze di coach Graziano Donatelli hanno infatti conquistato il sesto successo consecutivo battendo anche il Forte dei Marmi con un perentorio 3-0 che ha rafforzato il primato in campionato. Soddisfatto il presidente Luca Fontana e tutto lo staff per il risultato ottenuto in questo primo scorcio di stagione. Ora per la squadra inizia la pausa natalizia con il prossimo incontro in programma il 16 gennaio.

Questo il roster: Arianna Tavella, Bianca Del Carlo, Laura Giordano, Giulia Romani, Silvia Nizzi, Eleonora Landucci, Marta Matteoni, Alessandra Pellegrini, Margherita Cagnola, Elisa Capponi, Jessica Giusti.