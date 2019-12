Sport



Lucca capitale del tennis: nel fine settimana le Final Four di A1

giovedì, 5 dicembre 2019, 14:58

Gli scudetti del massimo campionato italiano si assegnano sul veloce indoor appositamente allestito al Palatagliate, da venerdì 6 a domenica 8 dicembre.

Interessanti gli incontri in programma: Tennis Club Prato contro Tennis Club Genova per il titolo femminile, e Sporting Club Selva Alta Vigevano contro Circolo Tennis Vela Messina per il maschile.

"La città vive con soddisfazione le finali di tennis - ha esordito in conferenza il sindaco Tambellini - . Per noi lo sport è rilevante, il fatto che siate tornati (rivolto agli organizzatori, nda) significa che vi siete trovati bene. E' quindi motivo di soddisfazione questa ribalta nazionale". Poi spazio ad una battuta che ha strappato un sorriso: "Sono stato in gioventù un giocatore di tennis anche io, al circolo di Vicopelago, ma poi su di me ebbe il sopravvento il fagiolo cannellino".

Dopo i saluti dell'assessore Ragghianti parola a Sergio Palmieri, direttore Final four A1: "Mi spiace che la squadra di casa non sia qualificata, pur avendo tutte le carte in regola. Anche quest anno è caduta all'ultimo incontro. Queste finali sono un o' inaspettate, nel maschile abbiamo per la prima volta una squadra siciliana, tra cui c'è Caruso, elemento di spicco, mentre dall'altra parte c'è uno dei migliori giovani, Baldi; sarà una finale combattuta ed equilibrata, dal punto di vista agonistico saranno due finali interessanti".

"Pensavamo che nel maschile come Toscana si potesse fare qualcosa in più - ha commentato Luigi Brunetti, presidente Fit Toscana -, dove hanno giocato anche Sinner e Sonego, ma purtroppo le squadre toscane non sono in finale. Per il femminile finalmente come regione abbiamo il Tc Prato, e qui possiamo dire la nostra. Ci sono le premesse per incontri avvincenti e combattuti".

L'evento è organizzato da Mef Tennis Events, e sarà trasmesso con oltre 30 ore di diretta sull'emittente nazionale Supertennis.

"Come organizzatori siamo felici di essere di nuovo a Lucca - ha dichiarato Luigi Marchesini, presidente di Mef Tennis Eents -, grazie quindi agli sponsor e all'amministrazione comunale. Buona già la prevendita, vuol dire che a Lucca l'evento è piaciuto, essendo quest'anno alla seonda edizione. Siamo a scadenza di contratto con la Federazione Italiana Tennis, ma annuncio che abbiamo firmato un nuovo contratto biennale. A Lucca abbiamo trovato l'entusiasmo che cerchiamo quando organizziamo un evento".

In un clima di proficua collaborazione e soddisfazione reciproca, il sindaco Alessandro Tambellini coglie l'occasione per riprendere la parola e annunciare la disponibilità ad ospitare le finali anche per il prossimo anno.

Soddisfazione è stata espressa anche da parte dellarappresentanza del Coni di Lucca, proprio per il perfetto connubio che si è stabilito tra circoli del tennis, organizzatori, volontari e amministrazione comunale.

Le Final Four di Serie A1 avranno inizio, al Palazzetto dello Sport di Lucca, venerdì 6 dicembre alle ore 16:00 con il singolare femminile, per poi protrarsi fino al pomeriggio di domenica 8 dicembre, quando, al termine, si terrà la cerimonia di premiazione. Un evento che vale la pena di essere vissuto un prima persona: abbordabile il costo dei biglietti di ingresso, con abbonamento per le tre giornate a 20 euro e ingressi giornalieri a 10 euro (venerdì invece cinque euro).

Foto di Ciprian Gheorghita