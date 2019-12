Sport



Nuovo sito per il Basketball Club Lucca

lunedì, 30 dicembre 2020, 08:49

Con l'anno nuovo il Basketball Club Lucca rinnova la sua home page sul web, basta digitare il nuovo indirizzo www.basketballclublucca.com ed inserirlo tra i preferiti per rimanere in contatto, come mai prima con il BasketBall Club Lucca.

Una nuova grafica, nuova l'impaginazione, più semplice ed immediato l'approccio per gli utenti, con le ultime news subito accessibili che scorrono sull'home page, con sotto riportato l'ultimo risultato conseguito dalla Geonova e i prossimi impegni più ravvicinati.

Sotto ancora troviamo le altre news, riguardanti sempre la prima squadra e immediatamente dopo, tutte le altre notizie dell'intero settore giovanile, compreso il minibasket, scendendo ancora, troviamo il roster completo ed infine una galleria fotografica dell'ultimo evento.

Scorrendo tra le varie opzioni del menù principale, si può accedere a tutte le informazioni che si desiderano avere sull'attività del Basketball Club Lucca, dal conoscere la dirigenza, ai collaboratori, al settore giovanile, con riportati tutti quanti i ragazzi che ne fanno parte, i loro coach, gli assistenti e i dirigenti accompagnatori.

Continuando a sfogliare il menù, si possono trovare i video completi delle partite disputate dalla Geonova, per rivivere i momenti più emozionanti del campionato, ci sono le foto, poi una sezione dedicata ai documenti ed infine, l'ultima voce del menù è dedicata ai turni di allenamento di tutte quante le squadre, è a disposizione di tutti i tesserati, dei loro genitori, familiari e di chi ha piacere di conoscere l'orario di allenamento per andare a vedere quello della squadra che segue, sia essa una delle giovanili o la prima squadra.

In ultimo ma non meno importante, anzi, forse per gli utenti la più importante delle nuove funzioni che offre il sito, c'è la possibilità di seguire costantemente gli avvenimenti del Basketball Club Lucca attraverso la piattaforma "Slyvi.com" semplicemente cliccando in basso a destra nella home page, su "non perderti neanche una news - segui"

Slyvi è una piattaforma nazionale creata appositamente per lo sport, in costante evoluzione che ha messo a disposizione di tutti quanti una "app" per seguire da vicino e in diretta la propria squadra del cuore, per queste caratteristiche e la sua duttilità è la piattaforma che anche il Bcl ha scelto per realizzare il nuovo sito.