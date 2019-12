Sport



Ottimo fine settimana per le giovanili, perde ancora la Promozione

martedì, 17 dicembre 2019, 11:14

Terza sconfitta di fila per la Farmacia Biagi Capannori nel campionato di Promozione. Biancorossi che stavolta cedono sul campo di San Miniato (66-56) e vedono complicarsi la loro situazione di classifica.

A tenere alto il nome della società ci pensano i ragazzi delle giovanili a partire dall'Under 18 di coach Bernabei che ha bisogno di un quarto per poi cambiare marcia e riuscire a espugnare il campo del Cefa Castelnuovo Garfagnana (48-81) grazie anche alle quattro triple di Del Dotto messe a segno nel secondo quarto.

FARMACIA BIAGI: Caredio 4, Magnani 6, Colombi, Roncaglia 1, Del Dotto 12, Paoletti 19, Bernardoni 10, Frediani 2, Cesari, DI Giovanni, Piazzolla 7, Avdiu 11. All. Bernabei

Vince anche l'Under 16 di coach Piochi sponsorizzata dalla Veravision. Nel derby contro la Libertas Lucca i biancorossi partono subito bene chiudendo il primo quarto sul 19-9 per poi incrementare progressivamente fino al massimo vantaggio (53-32) di fine terzo quarto.

Veravision Under 16

Ottima partenza per la polisportiva Capannori targata Veravision, i ragazzi di coach Piochi con un ottima intensità difensiva e con un ottima circolazione di palla in attacco riesce a chiudere il primo quarto sul punteggio di diciannove a nove; secondo quarto più in equilibrio; terzo quarto che inizia con la stessa intensità del primo e fa terminare il quarto sul cinquantatré a trentadue, ultimo quarto dove cala un po' l'attenzione con la partita che finisce sul punteggio di sessantasei a cinquantacinque

Tabellini: Puccinelli 19, tahir, Grazzini, Kola 11, Benedetti, Biagetti, Pinochi 2, Selvino, Di Martella Orsi 19, Carrillo, Paterni 8, Frediani 9.



Infine c'è stato l'ottimo esordio degli Aquilotti contro Chiesina Uzzanese, una partita in cui i giovanissimi biancorossi hanno vinto due tempi e ne hanno persi quattro mettendo però in campo un ottimo atteggiamento e facendo vedere ampi margini di miglioramento.