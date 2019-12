Sport



Pablo Giovannetti, sciabolatore della Puliti, vince a Lucca il Grand Prix Kinder

giovedì, 5 dicembre 2019, 18:00

Pablo Giovannetti non ha ancora dodici anni e calca le pedane da ben poco tempo, ma sta dimostrando, una gara dopo l'altra, di essere una delle stelle più splendenti della scherma lucchese. Allievo alla SS.Annunziata dei maestri Radoi e Sorbi, sta bruciando le tappe segnalandosi in continuazione come uno degli atleti più promettendti del panorama giovanile nazionale.

Giovannetti ha vinto la gara dei “Giovanissimi”, prima prova del Trofeo Kinder+Sport Joy of Moving dominando la competizione dall'inizio alla fine. Superata di slancio la fase a gironi con il pieno di vittorie, ha battuto in successione il parmense Valdarini – 10 a 3 – i milanesi Goisis – 10 a 3 – e Tribuno – 10 a 6 – il compagno di sala Rossi – 10 a 5 – e il livornese Vivaldi – 10 a 7 – prima di affrontare in finale il trentino Zini che anche in questo caso è stato battuto senza problemi con un sonante 10 a 3.

Grande soddisfazione naturalmente in casa PULITI per una vittoria che porta Pablito ai primi posti del ranking nazionale. Peccato per Emanuele Rossi, altro campioncino della PULITI, che ha avuto la sfortuna di incontrare Giovannetti nel quarto di finale uscendo sconfitto ma piazzandosi comunque al settimo posto della finale.

Il trofeo è stato organizzato dalla PULITI al Polo Fiere, splendido teatro per gare di questo tipo, come ha convenuto l'assessore Ragghianti, presente ad alcune fasi della manifestazione. Stesso apprezzamento anche dei partecipanti alle gare (quasi 500) e dei loro accompagnatori. La fiera permette l'organizzazione di qualsiasi gara di scherma. Si ricorda quelle del 2014 che videro impegnarti 1300 atleti con il record di 55 pedane stese nell'ampio salone. Avrebbe solo bisogno di spogliatoi per dare spazio a gare sportive di qualsiasi tipo.

Per compltare le note sull'impegno della PULITI in questa occasione, il maestro Radoi ha portato in gara un bel numero di sciabolatori che si sono ben comportati anche se non hanno raggiunto i livelli di Giovannetti e Rossi. Gnech, atteso a un risultato di valore nella gara degli “allievi” , ha perso l'assalto per la finale e si è piazzato 9^. Non male Giulia Bartolini, 16^ tra le “bambine”, Leonardo Pasquinelli, 17^ tra gli “allievi” e Sensi 19^ tra i “ragazzi”.

Nella foto: Pablito Giovannetti e, sul podio, Giovannetti 1^ e Rossi 7^