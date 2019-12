Sport



Recuperi spettacolari di Luna Carocci in Champions League: superata anche la Dinamo Mosca

mercoledì, 18 dicembre 2019, 11:13

di Valter Nieri

La globetrotter non si ferma più. Continua a vincere rimanendo in corsa con il suo Cannes nelle tre competizioni: Ligue A, Coppa di Francia e Champions League, dove ieri sera ha infiammato il Palavittorie con la sua esplosività nei recuperi più difficili, dopo aver fatto il pieno di energie fisiche e mentali.



"Si sono veramente soddisfatta e sto bene - dichiara alla Gazzetta di Lucca la Globetrotter - abbiamo giocato molto bene e portato a casa il risultato con tanta pazienza, copertura e difesa". Il risultato premia Cannes per 3-0 (25-22/28-26/25-22), al termine di tre set tirati fra due squadre che potrebbero ritrovarsi anche nei quarti di finale. "Sempre presto per questo - dice Luna - dobbiamo stare con i piedi ben piantati in terra. Ci sono sempre da giocare le partite di ritorno e saranno tre finali lottate ed equilibrate."



Nel secondo set la svolta della partita con Cannes che ha annullato tre set point ad una Dinamo che non ha mai mollato cercando di recuperare anche quando si è trovata sotto di due set. Marchesi ha schierato la formazione tipo anche se Rankovic continua ad avere una infiammazione alla caviglia che si protrae dalla scorsa stagione. Signorile-Diouck; Todorova-Kloster; Kodola-Rankovic e Carocci. Nel corso della partita ci sono stati due ingressi anche di Coneo. Continua però a mancare la diciottenne polacca Julia Szczurowska. "Purtroppo ha ancora problemi fisici, è tornata a casa per fare terapie. La titolare nel ruolo di opposto è Diouck, ma Julia giocò molto bene la prima di Champions contro Maritza Plovdiv e poteva essere una valida alternativa. La stagione è lunghissima e logorante ed è importante per una squadra avere tutte le sue atlete a disposizione". Contro la Dinamo la classica partita che si porta a casa grazie all'esperienza e Luna la utilizza al meglio nelle sue azioni di difesa nelle zone 1-5-6, facendosi sempre trovare pronta al posto giusto. Ha bisogno sempre di trovare nuove emozioni, nuovi stimoli ed a volte le possono servire anche i ricordi per rendere al meglio come quello del 2012 quando con i colori di Villa Cortese raggiunse la final Four di Champions League, insieme a Cannes, Vakifbank Istanbul ed anche allora la Dinamo Mosca, arrivando a giocare la semifinale a Baku in Azerbaigian. Una esperienza che potrebbe ripetersi per lei in questa stagione.



"Raggiungere le semifinali sarebbe un traguardo veramente eccezionale - risponde il libero lucchese - ma ci sono squadre più forti della nostra,anche se sarebbe un traguardo molto stimolante per me.Però i nostri obiettivi rimangono lo scudetto e la Coppa di Francia. A Baku mi legano comunque buoni ricordi, perchè nella stagione successiva fui ingaggiata proprio dalla società organizzatrice di quella final four. Fui notata ed evidentemente apprezzata tanto che feci le valigie per accrescere le mie esperienza in questo caso nella città azera, dove ho ancora buoni ricordi e tante conoscenze."



Nel raggruppamento E della Champions dopo questo successo Cannes balza al comando della classifica con p.8, seguito dalla Dimano a p.6, Uralochka p.1 e Maritza Plovdiv p.0. Ai quarti di finale passano le prime dei cinque gironi più le migliori seconde. Il passaggio ai quarti di finale per il Cannes è ora molto più vicino. Intanto sabato è in programma la 14.a giornata (1.a di ritorno) della Ligue A con la squadra della Croisette impegnata in casa contro Le Cannet, quinta in classifica. Un big-mathc che servirà a Luna e compagne per consolidare la loro seconda posizione in classifica e per congedarsi al meglio dai propri tifosi per la sosta delle festività natalizie.



Il campionato riprenderà il 14 gennaio e per il Cannes subito una lunga trasferta a Parigi.Ma la globetrotter è abituata alle lunghe distanza, in giro per l'Europa...