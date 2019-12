Ritrova il sorriso il Tau che batte per 3 a 2 la Cuoiopelli

Altri articoli in Sport

domenica, 1 dicembre 2019, 21:39

Per il Palermo è la sesta vittoria consecutiva e consolida il primato di squadra che non ha mai perso in casa, per la Geonova invece una battuta d'arresto dopo la bella vittoria su Firenze

domenica, 1 dicembre 2019, 21:15

Coach Angiolini, analizzando i video precedenti, si era posto come obiettivo quello di stringere parecchi bulloni in una difesa che prendeva valanghe, anzi slavine, di canestri ogni match

domenica, 1 dicembre 2019, 11:11

Mettono in banca due punti d'oro le senior Spring vincendo una partita che si era fatta difficile alla fine del primo tempo

domenica, 1 dicembre 2019, 11:00

Castelbellino mette a nudo i limiti della Bionatura, espugnando il Palapiaggia con un 3-1 che è frutto di una superiorità tecnica e di un gioco di qualità superiore espresso da un roster costruito per salire di categoria esperto e di ottimo spessore per la B1.

sabato, 30 novembre 2019, 14:52

Dopo la grande prova contro la Enic Firenze, la Geonova è chiamata ad un altro importante appuntamento. Domenica alle 18 scenderà nella tana del Green Basket Palermo, squadra destinata a navigare nelle posizioni alte della classifica

sabato, 30 novembre 2019, 11:11

Capannori sta diventando sempre di più la Città del Volley. Alle 17,30 la Toscanagarden, prima in classifica nel girone A di serie D sia pure in concomitanza con Riotorto, affronta Luca Consani di Grosseto, che segue ad un solo punto di distanza