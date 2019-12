Sport



Rugby Lucca batte anche il Mugello

lunedì, 23 dicembre 2019, 17:38

Seconda vittoria consecutiva per il Rugby Lucca che, dopo il successo di Empoli, chiude il 2019 imponendosi sul Mugello per 22-10. Al Romei è andata in scena una partita molto intensa e dispendiosa dal punto di vista fisico. Nonostante la giornata soleggiata infatti, le due squadre hanno risentito del terreno di gioco in non perfette condizioni a causa della pioggia caduta copiosa durante la notte.

Ne è venuta fuori una partita molto fisica dove assoluti protagonisti sono stati i reparti di mischia delle due formazioni. Alla fine però Lucca, che salvo un paio di defezioni, poteva schierare una formazione molto vicina a quella ideale, è riuscita ad imporsi contro un avversario di buon livello, ottenendo anche il punto di bonus per aver segnato quattro mete.

Nella prima frazione, Lucca parte forte e passa in vantaggio già nei primi minuti grazie ad una bella azione personale del “solito” Husson. Passano un paio di minuti e gli ospiti accorciano le distanze con un calcio di punizione che vale il 7-3. Nemmeno il tempo di ripartire, che Lucca trova l’immediato raddoppio ancora con Husson. Nel finale del tempo poi arriva anche la terza marcatura rossonera che porta la firma di Matteo Pippi che finalizza una bella maul della mischia lucchese.

Nel ripresa, sono gli ospiti a fare maggiormente la partita sfruttando anche il vistoso calo dei padroni di casa. La formazione bianconera riesce a trovare la meta della speranza che vale il 17-10 ma Lucca non ci sta e si riporta subito in avanti. Dopo una serie di percussioni degli avanti rossoneri, è Valerio Raschioni a schiacciare l’ovale in meta per la marcatura che vale il 22-10 e il punto di bonus in classifica.

Nel finale di gara, gli ospiti spingono in maniera forsennata per tentare di riaprire l’incontro ma la difesa dei padroni di casa è impenetrabile e così il risultato non muterà più.

È stata una partita molto dispendiosa dal punto di vista fisico a causa del campo molto pesante che non ha permesso alle due squadre di esprimersi al meglio. Al termine della sfida, infatti, entrambe le formazioni sono uscite dal campo esauste. Lucca ha saputo sfruttare al meglio i propri punti di forza, indirizzando la partita nel verso giusto fin dai primi minuti e resistendo bene al tentativo di recupero degli ospiti nel finale. Un risultato molto importante che permette ai rossoneri di avvicinarsi alla capolista Florentia, distante adesso solo due lunghezze.

Ora per gli uomini di mister Giovannico un po’ di meritato riposo. Il campionato riprenderà il 12 gennaio con la prima sfida del girone di ritorno, ancora al Romei, contro il Rufus San Vincenzo.