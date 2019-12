Sport



Rugby Lucca torna al successo sul campo dell’Unione Rugby Montelupo

lunedì, 16 dicembre 2019, 17:05

URME – RUGBY LUCCA 12-43

Grande prova dei ragazzi di Giovannico che ripartono dopo la sconfitta con Pistoia e conquistano il secondo posto in classifica.

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Dopo il passo falso contro Pistoia, il Rugby Lucca torna al successo imponendosi nettamente sul campo dell’Unione Rugby Montelupo-Empoli per 12-43. Troppo brutta per essere vera la prova dei rossoneri nell’ultimo turno e infatti i ragazzi di mister Matteo Giovannico sfoderano una prestazione di alto livello e portano a casa 5 punti preziosissimi per la classifica.

Partita mai veramente in discussione, con gli ospiti che prendono il largo già nei primi minuti grazie alle mete di Raschioni, Alessio Pippi e Fanucchi. La formazione locale cerca di reagire come può ma Lucca difende con ordine e va al riposo in vantaggio per 17-0.

Nella ripresa, i lucchesi continuano a spingere e trovano la marcatura pesante ancora con Matteo Pippi, Husson, Cartanese e Del Frate. Solo a risultato ormai ampiamente acquisito, Lucca concede agli empolesi due marcature che valgono il 12-43 finale.

Nella formazione rossonera ha girato davvero tutto bene: ottima la mischia nelle fasi statiche e molto bene anche i tre quarti, capaci di orchestrare trame di gioco molto interessanti. Grazie a questo successo, Lucca rilancia le proprie ambizioni di alta classifica: capitan Pippi e compagni adesso occupano la seconda piazza solitaria a soli tre punti di distanza dal Florentia capolista.

Ora i rossoneri cercheranno di concludere l’anno al meglio con l’ultimo impegno prima della lunga sosta natalizia. Domenica prossima (22 dicembre) al Romei, alle 14:30, sarà di scena il Mugello Rugby. Una sfida da non sottovalutare quella con i bianconeri che sono stati fin qui una delle sorprese del campionato. L’obiettivo per i lucchesi però, non può che essere la vittoria per proseguire l’inseguimento al Florentia.