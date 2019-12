Sport



Serie B femminile, ancora un successo per Le Mura Spring contro Prato

domenica, 1 dicembre 2019, 11:11

Le Mura Spring - PF Prato 49-45

(12-14; 22-31; 37-39)

Le Mura Spring: Cibeca, Nottolini, Tessaro 6, Viale 15, Menchetti 12, Morettini n.e., Rapè 3, Mbeng 5, Cecchi 8, Conti n.e., Masini, Michelitti. All.: Giannelli

PF Prato: Lastrucci 3, Catalano 6, Sautariello 5, Vannucchi 4, Borghesi 2, Lacitignola n.e., Bencini 6, Billi 4, Ponzecchi, Garatti 6, Popolo 9. All.: Neri

Arbitri: Baldini di Castelfiorentino e Celentano di Arezzo

Mettono in banca due punti d'oro le senior Spring vincendo una partita che si era fatta difficile alla fine del primo tempo.

Eppure le Spring erano partite con intensità in difesa e con piglio giusto concedendo pochissimo a Prato, almeno per i minuti iniziali (al 5° 9-6), poi si adeguano al ritmo delle avversarie e vanno sotto, alla prima sirena siamo sul 12-14. Secondo quarto con le lucchesi sempre a rincorrere, il distacco aumenta negli ultimi due mi uti fino al 22-31 all'intervallo lungo. Un intenso terzo quarto riporta in partita le Spring pur con le scarsissime percentuali al tiro complessive (16/57 da 2; 0/10 da tre; 17/25 tiri liberi). Un quarto quarto, di livello non adeguato alla categoria, vede il sorpasso al quarto minuto e dà la vittoria alle padrone di casa in una partita importante ai fini della classifica.

"Dovendo prendere il buono da ogni partita - commenta coach Giannelli - direi che oggi c'è da salvare la reazione del terzo quarto. Sapevamo che non sarebbe stata facile, ma dobbiamo ancora lavorare molto per concretizzare di più in fase offensiva".

Prossimo impegno sabato 7 dicembre ore 21.00 al Palazzetto Matteoli contro BF Pontedera