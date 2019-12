Serie B femminile, vittoria per Le Mura Spring contro Genova Pegli

Altri articoli in Sport

domenica, 15 dicembre 2019, 21:54

Un coraggioso Basket Le Mura Lucca vede interrompersi la striscia di cinque vittorie consecutive per mano di una delle migliori versioni stagionale della Umana Reyer Venezia, impostasi al PalaTagliate con il punteggio di 72-88

domenica, 15 dicembre 2019, 16:47

La striscia positiva del Tau non si interrompe: nella sfida casalinga contro la Virtus Viareggio, la squadra di Cristiani ottiene altri tre punti. Finisce 3 a 0, in una domenica in cui tra le note positive c'è il ritorno al gol di Federico Mengali

domenica, 15 dicembre 2019, 10:41

Per Luna Carocci ed il suo Cannes un ruolino di marcia che sta sempre più assomigliando a quello dello scorso anno che le consentì di vincere lo scudetto, il secondo consecutivo personale dopo aver vinto in Germania

domenica, 15 dicembre 2019, 10:06

Quarto posto e due vittorie significative hanno caratterizzato le prime partite della Toringhese, formazione lucchese di calcio a 5 che milita nella serie D regionale

sabato, 14 dicembre 2019, 21:13

Partita spigolosa con le squadre attente a non scoprirsi troppo, perfino troppo timide, un primo quarto controllato dal Cecina che strappa in inizio di partita un più 5 che a fasi alterne la Geonova recupera

sabato, 14 dicembre 2019, 20:44

La grande novità per la società di Patron Ivano Fanini è lui, un ciclista che ha addosso una grande voglia di fare bene anche da professionista e ricambiare la fiducia accordata