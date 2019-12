Tau Calcio Altopascio, chiudono in positivo le giovanili del Tau

Altri articoli in Sport

lunedì, 23 dicembre 2019, 13:00

La Farmacia Biagi torna al successo nel campionato di Promozione rompendo la striscia di tre sconfitte consecutive

domenica, 22 dicembre 2019, 21:49

Il successo odierno vale più dei due punti messi in palio, per tutto ciò che si è visto in campo e per la settimana complessa tra infortuni e malattie di stagione subite dalle biancorosse

domenica, 22 dicembre 2019, 21:40

Ci sono due tipologie di squadre che ottengono ottimi risultati. Le squadre forti che sanno di essere forti e quelle deboli che sanno di essere deboli. Tutti gli altri incroci sono perdenti. Il Bama visto con Arezzo appartiene a uno degli incroci poc'anzi descritti, facile immaginare quale

domenica, 22 dicembre 2019, 11:13

Si conclude con due larghi successi il 2019 agonistico del Basket Femminile Porcari. A vincere le ultime due partite dell’anno sono state le formazioni Under 16 e Under 13

domenica, 22 dicembre 2019, 09:55

Un fine settimana convincente per le squadre lucchesi che vincono i rispettivi turni casalinghi per affrontare con più serenità le feste natalizie. In B1 la Bionatura con una grande prova di orgoglio fa suo il derby contro Castelfranco, vincendo in rimonta dopo essere stata sotto 2 set ad 1

sabato, 21 dicembre 2019, 20:59

Una Geonova che al riposo lungo sembrava decisamente fuori registro ed incapace di reagire ad una Valsesia veramente lanciata, poi la svolta