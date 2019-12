Sport



Tau Calcio Altopascio, Eccellenza, il postpartita di Dal Porto: "Una vittoria di tutta la squadra"

lunedì, 9 dicembre 2019, 12:55

«La fase di andata è quasi agli sgoccioli e, tolti alcuni scivoloni, non possiamo che essere soddisfatti dei risultati che abbiamo collezionato». Commenta così Maurizio Dal Porto, direttore sportivo della prima squadra del Tau Calcio, all'indomani della vittoria contro il Montecatini.

«Non era una partita facile – prosegue – e siamo contenti di come la squadra, tutta la squadra, ha reagito nei momenti di difficoltà. Abbiamo creato situazioni importanti nel primo tempo, che si sarebbe anche potuto chiudere con un vantaggio maggiore. Siamo rimasti in 10 dopo il primo minuto della ripresa e mister Cristiani ha dovuto adattare in corsa il modulo, facendo cambi non previsti e mettendo in campo anche ragazzi che finora avevano giocato poco, ma il risultato è stato ottimo. Abbiamo giocato con grinta e con entusiasmo e tutti hanno dato il 100 per cento».

Soddisfazione, quindi, per una squadra che STA dando risposte positive sia dal punto di vista tecnico che da quello caratteriale: «Tutti i giocatori hanno contribuito, è stata una vittoria corale. In particolare, sono da menzionare Fanani, un 2002 che ha dato davvero una grande mano in tutto il secondo tempo, Benedetti, che ormai sta segnando con una certa regolarità e Lucchesi, che ha firmato la rete della vittoria al 90'».

Alla vigilia dell'ultima partita del girone di andata, si iniziano a fare le prime previsioni per la seconda parte del campionato: «Ci troveremo davanti ancora tante insidie, squadre che metteranno in campo valori diversi e che si rafforzeranno. Da parte nostra dobbiamo mantenere questi risultati e soprattutto questo clima di collaborazione e unione».