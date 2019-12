Sport



Tau Calcio Altopascio, le due facce del week-end: bene i Giovanissimi, meno per gli Allievi

lunedì, 2 dicembre 2019, 14:54

Le due facce del week-end: nelle giovanili del Tau Calcio Altopascio gli Allievi non vanno, ma i Giovanissimi portano a casa due belle vittorie. Gli Allievi Elite pareggiano contro la Cattolica e i B vengono battuti dall'Aquila Montevarchi. Travolgenti i Giovanissimi Elite contro lo Zenith Audax, bene i B contro l'Atletico Lucca.

Allievi Elite

Cattolica Virtus – Tau Calcio 1 – 1

Formazione Cattolica Virtus: Dainelli, Rocchini, Del Lungo, Dallai, Gentili, Vestrini, Rossi Lottini, Cocchi, Masetti, Bartolozzi, Iacovitti, Onori, Caleca, Frascadore, Giugni, Marchetti, Marchi, Passa, Testa.

Formazione Tau Calcio: Likaj, Iannello, Ricci, Filieri, Amorusi, Quilici, D Andrea Pisani, Tragni, Menconi, Bachini, Bellucci, Ilie, Belluomini, Kane, Lartini, Manfredi, Marchetti, Rocco.

Marcatori: Rossi Lottini; Menconi.

Due squadre importanti, "adulte" e capaci. Al 7' del primo tempo arriva la prima rete della Cattolica, pareggiata al 21' da Menconi. Una partita ben giocata, con un sostanziale equilibrio confermato anche dal risultato. Sfuma il secondo posto, lo Scandicci capolista allunga le distanze e gli amaranto si fermano in terza posizione. Prossimo appuntamento, in trasferta, contro la Prolivorno Sorgenti.

Allievi B

Aquila Montevarchi – Tau Calcio 2 – 0

Formazione Aquila Montevarchi: Rindi, Pinzauti, Gregori, Lebrun, Sereni, Cappelli, Mazzeschi, Giorgelli, Nardoni, Lorenzini, Bernardini, Maurizi, Selloumi, Poggesi, Senzamici, Di Fratta, Menga, Gori.

Formazione Tau Calcio: Ilie, Giannotti, Lleshi, Mauriello, Ceccarelli, Gigante, Sabatini, Oliva, Manfredi, Rocco, Warid, Becchi, Carmignani, Ceraolo, Fiorentini, Lebbiati, Lotti, Marioni, Vitrani, Banti.

Marcatori: Menga, Lorenzini.

Non è andata, nonostante l'impegno e la determinazione degli Allievi B allenati da mister Giuli. Ma gli amaranto non sono tipi da farsi scoraggiare: dal quinto posto in classifica e con tanta fame di risultati, si preparano ad ospitare il Bibbiena.

Giovanissimi Elite

Tau Calcio - Zenith Audax: 3 -1

Formazione Tau Calcio: Velani, Fasciana, Ballini, Vellutini, Bargellini, Michelucci, Pittalis, Vitolo, Coppola, Maurelli, Lari, Maranghi, De Luca, Scarselli, Cinelli, Croci, Zani, Sammartino, Conticelli, Ferrucci.

Formazione Zenith Audax: Terlicher, Milani, Menichetti, Casini, Spinelli, Colzi, Buemi, Silveri, Pecchioli, Galeotti, Mancini, Landini, Venturi, Bini, Acquisti, Marchettini, Buscema, Bashkimi, Ammendola.

Marcatori: Vitolo, Lari, Fasciana; Colzi.

Bella gara, giocata con maestria da entrambe le squadre, con un Tau imponente CHE domina in solitaria la classifica. Con 34 punti, 40 reti totalizzate e solo 6 gol subiti, gli amaranto aspettano l'incontro con il Margine Coperta, fino alla scorsa settimana co-titolare del primo posto in classifica.

Giovanissimi B

Atletico Lucca – Tau Calcio 0 – 3

Formazione Atletico Lucca: Taddeucci, Michelotti, Matteelli, Giorgi, Bossini, Masetti, Figliola, Martini, Franceschi, Lambert, Tedeschi, Rossi, Schievenin, Nigro, Biagioni.

Formazione Tau Calcio: Gazzoli, Matteucci, Capocchi, Bellandi, Pissuti, Pisani, Morandini, Bigazzi, Casolare, Vannucchi, Ferrari, Belluchi, Garzella, Matteoni, Stefani, Stringari, Belli, Musumeci, Notarelli, Vitali.

Marcatori: Ferrari, Pisani (2).

Un'altra vittoria per i più piccoli amaranto delle giovanili che condividono il primo posto in classifica con il Margine Coperta. Prossimo appuntamento in casa del Pescia Calcio.