Tennistavolo serie D2 girone B: nel derby lucchese sofferta vittoria del Forte Dlf su Incas Caffè

lunedì, 2 dicembre 2019, 17:15

Si è svolto ieri a Lucca, il derby fra le squadre di tennistavolo del girone B della serie D2 regionale: Forte Dlf Lucca e Incas Caffè.

Entrambi i team hanno schierato ottime formazioni. Per Incas Caffè: Nicola Maffei, Luca Cotrozzi e Niccolò Baicchi con in panchina il presidente Claudo Frediani mentre per il Forte Dlf Giuseppe Donnarumma, Nicola De Santis e Guido Gianni con in panchina il capitano Maurizio Ciro Donnarumma.

L'incontro inizia con un secco 3 set a 0 del veterano De Santis che non fatica a sconfiggere il pur bravo giovane Baicchi.

Al secondo match, però, l'Incas pareggia i conti grazie ad uno splendido Cotrozzi che riesce a battere con grande grinta il forte Gianni per 3 set a 1 giocando al massimo delle sue possibilità ed infiammando la platea dei presenti.

Sull'1 a 1 si fa dura per il Forte in quanto Incas fa scendere in campo Maffei, atleta di categoria superiore che sostituisce l'assente infortunato Roberto Rossi. A niente, quindi, valgono gli sforzi di Giuseppe Donnarumma il quale lascia il tavolo sconfitto per 3 set a 0 dopo aver lottato senza risparmiarsi.

Al quarto incontro tocca di nuovo a Gianni che riesce a riportare sul 2 a 2 la partita di squadra battendo Baicchi gran lottatore in un match che deve arrivare fino al quinto set per dare il suo verdetto.

Ma al tavolo si approssima adesso il Maffei che trova dall'altro lato il De Santis, sono stati vecchi compagni di squadra negli anni passati, i due si conoscono bene e si battono a testa alta ma chiaramente la tecnica e l'energia del più giovane Maffei finiscono per prevalere 3 set a 0.

E per il Forte tocca adesso rincorrere. Siamo 3 a 2 per l'Incas. Ci pensa Giuseppe Donnarumma battendo per 3 a 1 l'amico ed ex compagno di squadra Luca Cotrozzi che lotta comunque come sempre e riesce a vincere anche un set.

A lottare adesso tocca a Gianni del Forte che si trova a sfidarlo il super Maffei dell'Incas il quale mette a segno la sua terza vittoria. Nulla è scontato nell'incontro, però, e la palla continua a girare da una parte all'altra del tavolo con stupendi colpi di entrambi, le rotazioni si susseguono in una girandola carambolica che stupisce ed entusiasma non poco chi assiste. Che lotta. Alla fine il risultato è di 3 set a 1 per Maffei.

Sul 4 a 3 per i lucchesi dell'Incas, tocca a Giuseppe Donnarumma battere Baicchi con un secco 3 a 0 per riportare le sorti in pareggio: 4 a 4.

Alla fine, quindi, decide le sorti dell'incontro a squadre, la partita dei due singoli Cotrozzi Incas Lucca e De Santis Dlf Lucca/Forte dei Marmi: ha la meglio De Santis, ex compagno di squadra nella scorsa stagione di Cotrozzi e con il quale ha giocato mille allenamenti. Vince 3 set a 0 e regala alla squadra la vittoria.

Risultato finale che è simile ad un pareggio ma come si sa sia a tennis che a tennistavolo il pareggio non è contemplato nelle regole del gioco.

Il tutto è finito con un terzo tempo di strette di mano fra amici ed ex compagni di squadra fra le quali spicca quella fra il capitano del Forte DLF Lucca Maurizio Ciro Donnarumma e il presidente dell'Incas Caffè Lucca Claudio Frediani. Tutto questo fa onore allo sport del tennistavolo ma soprattutto allo Sport con la S maiuscola.