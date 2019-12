Sport



Torneo nazionale di basket Under 14 a Porcari

martedì, 24 dicembre 2019, 08:58

Quando la palestra si trasforma in un grande ostello. Succede a Porcari, al Palasuore dove le quattro squadre che prenderanno parte a un torneo nazionale di basket Under 14 venerdì 27 trascorreranno la notte insieme, con il parquet che sarà trasformato in una sorta di grande camping coperto, compreso fra i due canestri.

La condivisione, l’amicizia, l’ospitalità, riuscire a essere una volta di più “comunità” anche in occasione di un evento sportivo sono infatti i tratti distintivi del torneo organizzato dal Basket Femminile Porcari venerdì 27 e sabato 28 dicembre e denominato proprio “Basket and camping”. Una opportunità di confronto a livello di pallacanestro fra realtà diverse, fra squadre provenienti da regioni diverse, ma soprattutto un momento per stare insieme, scambiarsi esperienze, fare nuove amicizie.

E’ proprio per le caratteristiche di questa due giorni che tante società contattate hanno dato la propria disponibilità. Poi, per questa prima edizione, ci si è dovuti limitare a quattro squadre: oltre al team di casa, saranno presenti la Pf Broni, l’Olimpia Pesaro e la Pf Vercelli.

Il programma della prima giornata prevede alle 17.30 il match fra Broni e Pesaro e alle 19,30 quello tra Bf Porcari e Vercelli. Quindi le squadre, con allenatori e dirigenti e con i genitori che lo desiderano, ceneranno insieme in un ristorante della zona.

Durante la cena, i volontari del Bf Porcari trasformeranno la palestra in un ostello dove le ragazze trascorreranno la notte all’insegna della condivisione e dell’amicizia: materassini e sacchi a pelo per tutte per vivere questa esperienza.

La mattina del sabato colazione nella struttura delle suore Cavanis, quindi è in programma una visita a Lucca. Seguirà il pranzo, ancora nella struttura delle suore, e nel pomeriggio alle 15,30 la finale per il terzo e quarto posto e alle 17,30 quella per il primo e secondo.

Ma il risultato sportivo, nelle intenzioni degli organizzatori, passa in secondo piano rispetto a un torneo pensato proprio per offrire alle ragazze una occasione di incontro con realtà diverse e di crescita.