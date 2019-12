Sport



Tre vittorie e una sconfitta per le squadre del Basket Femminile Porcari

lunedì, 2 dicembre 2019, 14:52

Tre vittorie e una sconfitta per le squadre del Basket Femminile Porcari scese in campo nel week-end. In particolare continua la marcia di Promozione e Under 13, che sono ancora imbattute nei rispettivi campionati. Torna al successo l’Under 16, mentre si arresta la striscia positiva dell’Under 14. Ferma invece l’Under 18 che tornerà a giocare martedì 17 dicembre a Montecatini.

Ecco il quadro dei risultati.

Promozione. Bf Porcari – Basket Team 87 Pistoia 49-27 (11-6, 24-13, 38-20). E’ il quinto successo di fila per le ragazze di Corda, che mantengono la vetta della classifica in attesa del big match di lunedì 9 alle 21.15 a Siena con il Costone.

Tabellino: Petroni 2, Fusco 1, Castiglioni 13, Belfiori 6, Casentini 4, Parlanti 5, Giovacchini, Bartoli, Del Frate 6, Bendinelli, Baroni, Giusti 12. Coach Corda.

Under 16. Bf Porcari – Pall. Massa 108-27 (29-8, 56-15, 80-19). Netto il divario tra le due formazioni con la squadra di Simone Taddei che dilaga. Prossimo impegno sabato 7 dicembre alle 16 al Palasuore contro Prato Blu.

Tabellino: Donatini F. 13, Bianchi 11, Melchino 6, Menchini 8, Donatini A. 18, Diroma 11, Vasilache 6, Tocchini 2, Giuliani 11, Stefani 12, Gaina 10. Coach Taddei.

Under 14. Basket Reggello – Bf Porcari 53-37 (15-10, 27-15, 39-17). Prestazione sottotono della squadra guidata da Francesca Salvioni, che non ha avuto il giusto approccio alla partita. Da salvare solo l’ultimo quarto. Giovedì alle 20,30 al Palasuore l’occasione per l’immediato riscatto contro Prato.

Tabellino: Veroni, Souaba 3, Tovani, Marsili 15, Cavalzani 5, Terbraake 10, Spitaletto, Uberti 4, Leli, Ndiaye.

Under 13. Bf Porcari – Invictus Livorno 101-14 (30-1, 53-7, 81-12). Sesta vittoria di fila per l’Under 13 che ancora una volta va oltre i cento punti contro l’Invictus Livorno. Squadra che cresce, che oltre ai canestri cerca anche di giocare insieme.

Tabellino: Luporini 12, Tasha 7, El Salih, Martinelli, Preda 14, Souaba 30, Tovani 23, Bianchi 5, Cattani, Marsili 6, Obioha 4. Giori.

Posticipato a mercoledì 11 il prossimo match, a Ghezzano (ore 18) contro Pisa Rossa con cui il Bf Porcari condivide il primo posto in classifica.