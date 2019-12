Sport



Un Ct Lucca Vicopelago da applausi sfiora la clamorosa rimonta a Genova

lunedì, 2 dicembre 2019, 16:47

di michele masotti

Chiamato ad un’impresa ai limiti dell’impossibile, mai nessun team ha rimontato lo 0-4 del match d’andata, il Circolo Lucca Vicopelago esce a testa altissima dalla semifinale scudetto di Genova vincendo 2-1 contro le vice campionesse d’Italia. Jessica e Tatiana Pieri, Valentina Ivankhnenko e Laura Bertagni, le biancorosse salite fino sui campi in terra rossa del capoluogo ligure, hanno fornito una prestazione da libro “Cuore”. Il tentativo di rimonta si è fermato nel terzo singolare quando l’esperta Alberta Brianti si è imposta su Tatiana Pieri al termine di tre set veramente molto tirati, 6-3 3-6 6-4.

Sostenute da un buon numero di aficionados, le giocatrici a disposizione dei capitani Ivano Pieri e Cristiano Cerri si sono comportate come se fossero un corpo unico, sempre pronte ad incitare continuamente la compagna in campo. La mattinata si era aperta con il successo in due set, 6-2 7-6(4), di Jessica Pieri ai danni di Lucia Bronzetti. Molto combattuto e godibile dal punto di vista tecnico il secondo atto del derby russo Samsonova-Ivakhenenko. La giocatrice del Ct Lucca Vicopelago ha ribaltato il punteggio della sfida di sette giorni aggiudicandosi la vittoria per 6-1 3-6 -6-4. A metà dell’opera per giungere al decisivo doppio di spareggio è arrivata, come scritto in apertura, la vittoria di Alberta Brianti regalando così la finale scudetto, in programma al Palatagliate venerdì 6 e sabato 7 dicembre, al Tc Genova 1893 che si giocherà il tricolore con il Tc Prato. Le biancorosse terminano questa seconda stagione in A1 con la seconda semifinale di fila, un risultato non da poco per un circolo che da soli 24 mesi si è affacciato nell’olimpo del tennis italiano.

“Siamo andati vicini ad un’impresa che avrebbe avuto del miracoloso.” – ha dichiarato il direttore sportivo Roberto Bertagni- “Le ragazze sono state commuoventi provandoci fino in fondo a rimediare alla giornata scorsa patita la domenica precedente. Ci tengo molto a ringraziare le nostre tenniste per l’impegno profuso e l’attaccamento dimostrato ai nostri colori. Per quanto concerne il campionato 2020, posso dire che abbiamo già riconfermato buona parte del team per riprovarci.”

