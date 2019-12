Una nuova vittoria per il Tau che batte per 2 a 1 il Montecatini

Altri articoli in Sport

domenica, 8 dicembre 2019, 11:58

Una Bionatura bella ed autoritaria liquida con un secco 3-0 il temuto Città di Castello che nella scorsa estate acquisì i diritti di B1 del S.Giustino.Una vittoria netta(25-12/25-15/25-22), incontestabile e condita da un buon gioco, usando una buona tecnica su ogni palla e mettendo a nudo i limiti della squadra...

sabato, 7 dicembre 2019, 16:42

Netta vittoria del Tc Vela Messina su Vigevano Selva Alta nel primo singolare dello scudetto maschile: Giorgio Tabacco strapazza Davide Dadda 6-2 6-4

sabato, 7 dicembre 2019, 15:50

Un sabato di appuntamenti casalingi per le squadre lucchesi impegnate nelle categorie più importanti. Gli appassionati di volley hanno stasera l'opportunità di scegliere quale partita seguire a pochi chilometri di distanza una dall'altra

sabato, 7 dicembre 2019, 11:22

Gli esami non finiscono mai, potremmo quasi dire che la frase è stata coniata proprio per il basket, ogni volta che si scende in campo è un esame e alla fine il voto rispecchia sempre come mentalmente ci si è preparati

sabato, 7 dicembre 2019, 08:50

Stasera al Palamartini la Kriva Pantera Lucchese è attesa ad uscire dal tunnel dopo un periodo di risultati altalenanti

venerdì, 6 dicembre 2019, 23:02

Una splendida location ha ospitato, questa sera, la cena organizzata per dare il benvenuto alle Final Four di tennis serie A1 che si tengono per il secondo anno consecutivo a Lucca