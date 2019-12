Sport



Volley, impegni casalinghi per le squadre lucchesi: la Bionatura ospita Città di Castello

sabato, 7 dicembre 2019, 15:50

di Valter Nieri

Un sabato di appuntamenti casalingi per le squadre lucchesi impegnate nelle categorie più importanti. Gli appassionati di volley hanno stasera l'opportunità di scegliere quale partita seguire a pochi chilometri di distanza una dall'altra. In B1 la Bionatura ospita alle 21 la Co.Me.T Città di Castello, una squadra alla sua portata rispetto alla corazzata Castelbellino della scorsa settimana. In classifica le bianconere sono seste a pari merito di Lucky Wind Trevi ed Angelini Cesena a quota 10. In un girone C dove nessuna squadra al momento sembra in grado di lanciare l'allungo decisivo, la squadra di Capannori vive alla giornata, cercando di offrire buone prestazioni soprattutto davanti al suo pubblico che gremisce ogni volta il Palapiaggia con tanto calore ed entusiasmo. Stasera affronta una squadra partita in sordina ma da non sottovalutare perchè ha il potenziale per uscire dalla quart'ultima posizione che occupa attualmente e soltanto un punto sopra la zona rossa.

SERIE C GIRONE B



LaKriva Pantera Lucchese,con Livia Bartoli infortunata,dovrebbe schierare in partenza la sedicenne promessa Margherita Farella. Una grande responsabilità per una giovane accreditata di buone potenzialità. Stasera alle 21 è questa la grande novità nel derby contro un Buggiano lamciatissimo in classifica dopo quattro vittorie consecutive che gli consentono di essere al momento in terza posizione. La Kriva è chiamata ad una prova di carattere e ad una cmpattezza di gruppo se vuole rispecchiare i suoi programmi e tornare a respirare aria di play off. La squadra del presidente Papini, ha il dovere di non mollare mai per il suo blasone e per dare continuità al progetto di crescita e arricchire di nuovi trionfi la sua bacheca

SERIE D

In serie D nel girone A ottava giornata per la Toscanagarden Nottolini, ridimensionata dalla sconfitta interna di sabato contro Luca Consani di Grosseto. Attualmente la squadra di Capponi è quarta in classifica assieme ai Vigili del Fuoco Boni di Grosseto con 15 punti, uno soltanto meno di Cascina e due soltanto meno delle squadre leader della classifica Riotorto e Luca Consani. Oggi al Palapiaggia Lunardi e compagne vogliono riscattarsi contro le versiliesi di VP Volley,none a punti 9,sulla carta un incontro abbastanza agevole.

1.a DIVISIONE GIRONE B



Turno casalingo anche per la Libertas Ponte a Moriano del presidente Giuseppe Palagi e della ex Pantera Benedetta Quilici. A farle visita Garfagnana Df. Una opportunità per la squadra di casa di consolidare la sua classifica che la vede primeggiare dopo tre giornate a punteggio pieno alla pari di Progetto Volley Bottegone e Ingro Vivaio V.f.f. Mazzoni. La Garfagnana ha soltanto tre punti, frutto di una vittoria e due sconfitte

SETTORE GIOVANILE UNDER 18



Turno casalingo anche per il Porcari Volley di Debora Bochicchio nel girone A, che stasera alle 21,15 affronta nella 5.a giornata al Palacavanis l'ASD Il Discobolo Viareggio. Un successo potrebbe ravvicnarla alle prime in classifica Valdiserchio e Toscanagarden che la precedono di 3 punti. UNDER 16- I giochi sono ormai fatti nel girone D con il Porcari Volley di Marco Fabbri che ha festeggiato il successo nel girone con due giornate di anticipo per il primo successo stagionale della società del presidente Roy Tocchini, destinata a recitare un ruolo importante in diverse categorie, rispecchiando la sua grande organizzazione, alimentata in soli due anni di attività.