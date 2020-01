Sport



A Lucca ritrovati entusiasmo e spensieratezza. Bigicchi: "Kriva carica, c'è adrenalina"

sabato, 25 gennaio 2020, 10:53

di Valter Nieri

Si chiude stasera il girone di andata del girone B di serie C. Al Palamartini di San Marco la Kriva Pantera Lucchese riceve il Giglio di Castelfiorentino con ritrovato entusiasmo dopo il doppio successo esterno nei derby di Pisa e di Viareggio, ma, soprattutto, con il recupero delle atlete infortunate.

Ci sono adrenalina ed entusiasmo intorno alla squadra di Bigicchi che può affrontare l'impegno di stasera con spensieratezza, coraggio e quella ritrovata sicurezza nei propri mezzi. Il coach è riuscito a ricompattare il gruppo, dopo un periodo di risultati discontinui dovuti ai diversi infortuni che hanno limitato il potenziale della squadra.

A Viareggio c'è stato il completo recupero della centrale Arianna De Cicco, finalmente in campo dal primo minuto. La sua visione di gioco si è subito avvertita, con la squadra che si è mossa con sicurezza sul campo. De Cicco assieme all'esperta Alessia Bramante, ha murato bene gli attacchi viareggini. Un bel passo avanti nella corsa play-off che vede in questo momento la Kriva all'interno della griglia con buone possibilità di migliorare la sua classifica visto il doppio impegno casalingo che le propone il calendario.

Stasera il Giglio di coach Buoncristiani e Furiesi che nella sua storia recente si è mantenuto stabilmente fra la B2 e la C. Poi c'è il riposo per le Final Four di Coppa Italia, quindi inizia il girone di ritorno affrontando Casciavola, decisa a prendersi la rivincita dopo la sconfitta rocambolesca subita nella prima giornata al Pala GDS di Cascina nel set corto.

Il Palamartini sta diventando sempre più una roccaforte della squadra lucchese dal momento che chiunque ha pagato dazio, unica eccezione l'Ambra Cavallini di Pontedera che il 23 novembre inflisse alle blu navy quella che è poi rimasta fino ad ora l'unica sconfitta interna della stagione. Due partite che potrebbero far salire la Kriva di una posizione,dal momento che la terza in classifica AM Flora Buggiano è soltanto un punto avanti e la seconda Errepi Grosseto di punti ne ha soltanto due in più.

L'unica squadra che sta facendo un campionato a se e che non dovrà ricorrere ai play-off per salire in B2 è l'Ambra Cavallini,ancora a punteggio pieno e con un ruolino di marcia da record per la categoria. La gestione Papini-Arfavelli sta cercando con molti sacrifici di riportare il volley lucchese ai fasti di un tempo ed è sulla buona strada anche se il lavoro è sempre molto lungo e pieno di insidie.

L'intelaiatura creata è di primo ordine con i progressi che si stanno intravedendo anche nel settore giovanile coprendo tutte le categorie previste dalla Fipav. Questa la probabile formazione contro l'Giglio: Livia Bartoli opposta a Sara Barberini. Al centro Arianna De Cicco ed Alessia Bramante.Di banda Cristina Dovichi e Dania Torriani. Liberi alternati Elena Davini (ricezione)e Caterina Bini(difesa). Nel corso della partita potrebbero entrare Teresa Farsetti,per far rifiatare le attaccanti e Federica Piegaia al centro. A disposizione la giovane e talentuosa palleggiatrice Margherita Farella. Fischio di inizio alle ore 21.



IN SERIE D TRASFERTA AGEVOLE PER LE U.18 DELLA TOSCANAGARDEN NOTTOLINI

Continua a veleggiare nelle alte sfere della classifica la Toscanagarden Nottolini che occupa attualmente il terzo posto in compagnia di Riotorto e Jenco Volley School nel girone A di serie D. Le ragazze di Capponi sono in piena corsa play-off con p.25 in 12 partite, una corsa che riguarda anche V.P.Volley a quota 23. Anche la promozione diretta per il primo posto è ancora incerta. Al comando della classifica c'è Luca Consani di Grosseto con p.31, seguita dalla Pallavolo Cascina con 29 punti. Due soltanto le squadre che possono accedere ai play-off,una corsa che sulla carta stasera potrebbe favorire le bianconere di coach Capponi impegnate al Palasport Ester ed Astrid contro il Salumificio Sandry Volley Cecina,fanalino di coda con soli 4 punti.

La Toscanagarden è imbottita di giovani talenti,un eccellente serbatoio per la prima squadra della Bionatura. Però non può mai disporre della sua rosa al completo, dal momento che Lunardi, Mazzuola, Zarattini e Catani sono spesso chiamate a rinforzare la prima squadra. Con l'organico al completo ha i numeri per poter salire in serie C ed una opportunità più unica che rara stasera di salire in classifica. Fischio di inizio alle 21,15.



IN PRIMA DIVISIONE SCONTRO AL VERTICE FRA BARGA E LIBERTAS PONTE A MORIANO

Nel girone B della 1.a Divisione spicca lo scontro al vertice tra ASD Volley Barga,terzo a p.21 e Libertas Ponte a Moriano, prima ed a punteggio pieno do po 8 giornate con p.24. L'incontro in programma stasera alle 20 alla palestra comunale di Fornaci di Barga si preannuncia ricca di contenuti e soprattutto può dare un ulteriore dimostrazione di forza delle ragazze allenate da coach Alessandro Nelli, come, in caso di vittoria del Barga, rimettere tutto in discussione. La classifica vede al momento al primo posto con p.24 la Libertas Ponte a Moriano, seguita da Progetto Volley Bottegone p.23, Volley Barga p.21 e Kriva Pantera Lucchese p.18.

IN SECONDA DIVISIONE IL VOLLEY PORCARI OSPITA AVIS DELFINO PESCIA

Riflettori accesi stasera alle 19,30 al Palacavanis. E' in programma Volley Porcari-Avis Delfino Pescia per la quinta giornata del girone B di Seconda Divisione. Il Volley Porcari di coach Bochicchio cerca i tre punti per consolidare il suo primo posto in una classifica che guida dopo 4 giornate con p.11, seguita da Fanball Orsaro Filattiera e Progetto Volley Bottegone p.8, quarta l'ASD Polisportiva Capannori p.6.