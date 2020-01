Altra domenica vincente per Ianis Cruceru

Altri articoli in Sport

mercoledì, 29 gennaio 2020, 11:44

Venerdì 31 gennaio, dalle 16,30 fino alle 19,30, sarà ospite del Nuovo Basket Altopascio, organizzatore in collaborazione con la Polisportiva Capannori, Maurizio Mondoni. Il tecnico di Cremona terrà una lezione

mercoledì, 29 gennaio 2020, 11:34

La Farmacia Biagi Capannori torna con una sconfitta (64-50) dalla trasferta del Palaterme sul campo della capolista Rossoblu Montecatini

mercoledì, 29 gennaio 2020, 11:30

Difficile immaginare un esordio migliore: il nuovo alfiere della Virtus Edoardo Accetta gareggia ad Ancona nel triplo e vola letteralmente a 16,21 conquistando così il record toscano indoor

martedì, 28 gennaio 2020, 17:00

Vola la Promozione, vincono Under 16 e Under 13, si ferma l’Under 18 battuta nel derby da Le Mura Spring. Tre successi e una sconfitta quindi per le formazioni del Basket Femminile Porcari nell’ultimo turno di gare

martedì, 28 gennaio 2020, 16:59

Ancora un fine settimana positivo per le giovanili della Polisportiva Capannori. Con l'Under 18 che riposava, a scendere in campo è stata l'Under 16 Silver di coach Piochi che ha vinto nettamente contro il fanalino di coda Montecatini (55-21) grazie a un parziale di 17-4 nel secondo quarto che ha...

martedì, 28 gennaio 2020, 16:28

Un'altra trasferta ad alta percorrenza per la Geonova, questa volta la carovana si sposta in Piemonte ad Oleggio in provincia di Novara