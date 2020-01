Asd Skating Club Lucca: si pattina oltre le (tante) difficoltà

Sport



martedì, 14 gennaio 2020, 10:22

di giuseppe bini

Sono ormai tre anni che i tre gruppi che costituiscono ossa e anima dell'associazione Asd Skating Club Lucca pattinano tra le difficoltà di non poter svolgere attività in strutture adeguate: tuttavia la passione e la determinazione diventano un connubio inarrestabile che porta bambine, famiglie e addetti ai lavori a far continuare inesorabilmente a rotolare quei pattini più forti di ogni avversità.

Ogni lunedì e giovedì i 63 atleti che compongono la società e si dividono in tre categorie (base, avanzato/intermedio e agonistico), si ritrovano sulla pista da pattinaggio dell'Ostello per dare corpo alla loro passione sportiva, con tanto di difficoltà annesse per l'utilizzo della pista, nonostante un canone di affitto regolarmente pagato. Ci si rimbocca le maniche insomma, e ceni e stracci alla mano si cerca di asciugare la pista per renderla fruibile e sicura prima di ogni allenamento.

E' però arrivato il momento di lanciare un grido di allarme: "Siamo una società che piano piano è andata ad aumentare il numero di atleti - ci spiega l'istruttrice Patrizia Meglio - e adesso non abbiamo spazi sufficienti per poterci allenare".

Cosa servirebbe quindi nell'immediato allo Skating Club?

Servirebbe una palestra di supporto a questa pista, una struttura complementare, in cemento o in parquet, che ci permetta di svolgere l'attività in maniera adeguata.

Vi rivolgete per questo anche all'amministrazione comunale...

Sono tanti anni che ci appelliamo, senza risposta, ma per proseguire la nostra attività, soprattutto per quanto riguarda i livelli agonistici, che presuppongono un numero maggiore di ore di allenamento, le strutture sono indispensabili.

Attualmente come riuscite a districarvi con gli allenamenti?

Ci alleniamo qui all'Ostello due volte a settimana, pagando l'affitto alla Lucca Roll, che gestisce l'impianto (comunale, nda), poi abbiamo spazi all'aperto totalmente insufficienti e inadeguati, e ci appoggiamo per un'ora a settimana alla palestra di San Concordio ma che oltre ad essere piccola presenta una superficie in gomma, e quindi, come potrete capire, i pattini non scorrono.

Come potete usare spazi all'aperto nei mesi invernali?

E' infatti proibitivo, l'attività si svolge da settembre a luglio, e all'aperto, tra freddo, pioggia e mancanza di illuminazione, capite da soli...

Andate avanti tra mille ostacoli quindi...

Certo, ma adesso pretendiamo delle risposte... intanto ringraziamo Fabio del Foro Bario, che ci mette a disposizione la stanzina in mattonelle.

Dal punto di vista sportivo i prossimi impegni vedono di scena l'Asd Skating Club Lucca per il campionato provinciale Uisp, il prossimo marzo, a Forte dei Marmi.

Foto Ciprian Gheorghita