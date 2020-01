Assegnate le Final Eight di Coppa Italia a Lucca: il meglio del basket italiano in campo dal 2 al 4 aprile

Altri articoli in Sport

martedì, 28 gennaio 2020, 17:00

Vola la Promozione, vincono Under 16 e Under 13, si ferma l’Under 18 battuta nel derby da Le Mura Spring. Tre successi e una sconfitta quindi per le formazioni del Basket Femminile Porcari nell’ultimo turno di gare

martedì, 28 gennaio 2020, 16:59

Ancora un fine settimana positivo per le giovanili della Polisportiva Capannori. Con l'Under 18 che riposava, a scendere in campo è stata l'Under 16 Silver di coach Piochi che ha vinto nettamente contro il fanalino di coda Montecatini (55-21) grazie a un parziale di 17-4 nel secondo quarto che ha...

martedì, 28 gennaio 2020, 16:28

Un'altra trasferta ad alta percorrenza per la Geonova, questa volta la carovana si sposta in Piemonte ad Oleggio in provincia di Novara

martedì, 28 gennaio 2020, 16:10

Il risultato secondo i pronostici era scontato, con una vittoria netta per le padrone di casa. Ed invece così non è stato ma tutto questo grazie alle strategie tattiche di coach Becheroni, che al dispetto della sua età rimane uno dei migliori tecnici italiani

lunedì, 27 gennaio 2020, 19:27

Un altro weekend di vittorie per le giovanili del Tau che portano a casa quattro vittorie. Si chiude sul 3 a 0 la partita degli Allievi Elite contro Forcoli Valdera. Gli Allievi B battono il Floria 2000 e i Giovanissimi Elite vincono contro lo Sporting Arno. Travolgenti i Giovanissimi B...

lunedì, 27 gennaio 2020, 18:15

Il Porcari Volley marcia di bolina con il vento in poppa,prendendo fiducia e distinguendosi nelle prime posizioni in diverse categorie. Iniziata la stagione timidamente, le squadre rossonere allestite del presidentissimo Roy Tocchini sono ora più sfrontate e convinte