Sport



Atleti lucchesi sugli scudi alla "Montecatini Half Marathon"

lunedì, 20 gennaio 2020, 15:01

Grande successo, sia organizzativo che di partecipazione, ha ottenuto la terza edizione della ‘’Montecatini Half Marathon’’ organizzata dalla società locale della Montecatini Marathon, con partenza e arrivo nello scenario dell’Ippodromo Sesana. Al via della gara si sono presentati circa 800 concorrenti, divisi su due percorsi, uno di km 21,097 e uno di km 13.

Sul primo percorso, si aggiudica la gara il marocchino Jamali Jilali (Alpi Apuane) che conclude in 1ora11’45’’, con un vantaggio di 1’56’’ sul lombardo Alessandro Bossi (Gruppo Podistico Garlaschese) e di 3’12’’ Gioacchino Rinaldi (A.s.d. Dilettanti Dribbling).

Nella categoria veterani affermazione per Luca Silvestri (Gruppo Podistico Massa e Cozzile) in 1ora17’05’’, al secondo posto Gian Luca Malfatti (G.s.m Antraccoli Lucca) e terzo Matteucci Nicola (Alpi Apuane).

Nella categoria argento, il successo è andato al fiorentino Daniele Corti (Us Nave) che conclude in 1ora30’59’’, secondo classificato Gian Luca Burchielli (Orecchiella Garfagnana), e terzo Giovanni Capuano (Atletica Casalguidi).

Nei veterani oro si presenta per primo sul traguardo il pistoiese Domenico Coco (Silvano Fedi Pistoia) in 1ora37’54, seconda posizione per Michelangelo Speranza (Gruppo Sportivo Pieve a Ripoli) e terzo posto per Felice Portofranco (Podistica Pratese).

Nella categoria donne assolute trionfo per Veronica Vannucci (Radio Centro Web) in 1ora22’56’’ con un vantaggio di 3'54’’ su Claudia Marietta (Gruppo Sportivo Lammari) e di ben 7’00 su Stefania Bargiacchi (Silvano Fedi Pistoia).

Nelle donne veterane il primo posto è andato a Camelia Barboi (Upd Isolotto Firenze) in 1ora36’03’’, seconda Lapi Laura (Comitato Territoriale Massa) e terza Cristina Scatizzi (Unione Sportiva Nave).

Eva Grunwald (Montecatini Marathon) al primo posto nella categoria donne veterane argento, che percorre la distanza in 1ora36’03’’, al posto d’onore Roberta Stefani (G.s.m.Antraccoli Lucca) e terza classificata Lucia Corsinovi (La Fontanina Asd).

Nella gara sulla distanza di km 13 vittoria di Yuri Mazzei (Alpi Apuane) con il tempo di 48’31’’, distaccando di 57’’, Federico Matteoni (Orecchiella Garfagnana) e di 1’16’’Giacomo Bruschi (New Team Running Marliana).

Lorenzo Checcacci (Alpi Apuane) si impone nella categoria veterani con il tempo di 50’56’’, al secondo posto Andrea Marsili (Lucca Marathon) e terzo, Giuliano Burchi (La Stanca Valenzatico).

Ritorno alla vittoria per Rinaldo Bolognesi (Gruppo Podistico Massa e Cozzile) nella categoria veterani argento, dove ottiene il tempo finale di 1ora04’46’’, secondo Adriano Ricci (Gruppo Sportivo Pieve a Ripoli) e terzo Franco Gabrielli (Alpi Apuane).

Franco Dami (Silvano Fedi Pistoia) si classifica primo nei veterani oro, con il tempo di 1ora04’46’’, dove precede Paolo Raspanti (Cral Inps Firenze) e il compagno di società, Silvano Panichi.

La pesciatina Claudia Astrella (Atletica Vinci) vince nella categoria donne assolute, correndo la distanza in 56’01’’, al secondo posto con un distacco di 2’55’’ si classifica Sara Orsi (Pinocchio Sport Pescia) e terza ,Elena Flavia Teacu (Gruppo Sportivo Run….dagi) a 3’48’’.

Elena Santi (Individuale) ottiene il primo posto nelle donne veterane, concludendo la gara in 1ora01’08’’, si classifica seconda, Maria Anzalone (Podistica Prato Nord) e terza Lucia Donati (La Stanca Valenzatico).

La fiorentina Silvia Sicuranza (Apd Isolotto Firenze) sale sul gradino più alto del podio nella categoria donne veterane argento, dove conclude la gara in 1ora10’52’’, seconda classificata,Maria Grazia Nardini (Individuale) e terza Dalida Campioni (Gruppo Sportivo Run….dagi).