Bama sconfitto, ma la tragedia di Bryant oscura tutto

domenica, 26 gennaio 2020, 21:26

BAMA ALTOPASCIO 77

PIELLE LIVORNO 84

(17-15; 43-41; 60-66; 77-84)

Arbitri: Biancalana e Corso

BAMA: Pantosti 9, Orsini 10, Malvone 2, Cappa 5, Trillò 8, Pellegrini 11, Lazzeri 16, Giovani 3, Bini Enabulele 7, Meucci n.e., Razzoli 6, Simonelli n.e. All. Angiolini

LIVORNO: Schiano 19, Creati, Stolfi 3, Fantoni 2, Dell'Agnello 6, Di Sacco 1, Burgalassi 14, Magni 22, Baroncelli, Bonaccorsi 17 Portas Vives n.e. All. Da Prato

Stavamo per iniziare con il consueto commento della gara quando abbiamo appreso della tragica scomparsa del fuoriclasse Kobe Bryant, morto in un incidente di elicottero nei pressi di Los Angeles. Per rispetto a questa tragica notizia, tra l'altro riguardante una stella Nba, ma anche un ragazzino che giostrava nelle giovanili del pistoiese ai tempi in cui il padre Joe giocava a Pistoia, non postiamo nessun commento. E' doveroso solo il silenzio. Riposi in pace.