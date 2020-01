Sport



Calcio a 5 (serie D): una Toringhese più opaca del solito passa anche a Uzzano

martedì, 21 gennaio 2020, 11:35

Serata umida e campo scivoloso quello di Uzzano, che vede la squadra capannorese far visita a La Pineta nella settima giornata del campionato di serie D. Toringhese che viene dal derby vinto sul Porcari ed affronta il fanalino di coda, ancora ferma a 0 punti dopo le prime 6 giornate di campionato.

Partita facile? Neanche un po'...e come avvenuto anche in altre circostanze dopo pochissimi minuti gli arancioneri sono costretti ad inseguire. La Toringhese non è brillante come al solito nella gestione del possesso e alla metà della prima frazione il risultato è in parità 2-2. Tuttavia i goal di Mei e Petroni sbloccano la situazione prima dell'intervallo con due reti in rapida successione, che fissano sul 4-2 il punteggio dopo i primi 30 minuti.

Secondo tempo, che al netto di un paio di evidenti sviste difensive della formazione allenata da Filippo Edi, vede la squadra ospite allungare fino al 7-4. Finale di partita che vede la squadra di casa, grazie ad un forcing finale, portare il risultato a 7-5 nel recupero e poco prima che l'arbitro mandi tutti negli spogliatoi.

Da segnalare il bellissimo goal di Andrea Biancalana (autore di una tripletta) che si porta a 10 reti in campionato. Gli altri goal sono opera di Petroni (2) Matteo Mei (1) e Faldini (1).

Il prossimo impegno vedrà la squadra capannorese chiamata all esame Margine Coperta, una delle squadre apparse più in forma nelle ultime settimane, in una gara sicuramente molto complicata e dal difficile pronostico.



La Pineta - Toringhese 5-7

La Pineta :

Tarabori, Vitiello, Bendinelli, Hyka, Soddu, Cervellati, Acciaio, Guidotti, Gonzalez, Kurti, Giuntoli.

Toringhese :

Tortelli, Lucania, Balzi, Stefanacci, Orsi, Baiocchi, Faldini, Petroni, Biancalana, Mei M., Kolpreci, Benedetti.

Marcatori :

La Pineta :

3 goal Guidotti

1 goal Soddu

1 goal Giuntoli

Toringhese :

3 goal Biancalana

2 goal Petroni

1 goal Mei M.

1 goal Faldini