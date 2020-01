Sport



Chiara Puccini al Blu Volley è fatta: rescissione consensuale del contratto con la Bionatura

sabato, 25 gennaio 2020, 16:06

di Valter Nieri

Era da tempo nell'aria che Chiara Puccini avrebbe lasciato la Bionatura Nottolini. Ora è ufficiale: però non passa alla Timenet Empoli, come sembrava in un primo momento, ma al Blu Volley di Quarrata. Si spezza così, dopo 4 intere stagioni, più il girone di andata di quest'anno, l'unione fra le bianconere e la forte banda pisana che per anni aveva costituito in coppia con Beatrice Roni l'attacco della Nottolini infiammando per anni il popolo bianconero ed ha segnato la storia recente della Bionatura Nottolini. I loro abbracci a fine gara ed i loro trionfi rimarranno scolpiti nella storia della società del presidente Paolo Gradi.



Chiara arrivò a Capannori nella stagione 2014-15 per poi essere trasferita al Castelfranco. Nella stagione 2016-17 il suo ritorno in bianconero per un altro triennio di successi culminati con la promozione in B1 nel 2017-18. Alta 1,78, si è sempre distinta per la sua elevazione ed il suo apporto è stato molto efficace anche in fase di ricezione. I motivi della sua decisione?Nè la società bianconera,nè lei non lo hanno specificato. In questi casi generalmente,quando non c'è più armonia, i motivi possono essere tanti come quello di non essere più in sincronia con l'allenatore, ma anche di non accettare la panchina dopo che a Capannori è arrivata la forte banda ventenne di Montelupo Fiorentino Lara Salvestrini.Chiara rimaneva una giocatrice importante della squadra ma non aveva più garantito il posto da titolare come nelle stagioni passate. Pensando a lei viene in mente il campionato dei record di B2 vinto dalla Nottolini nella stagione 2017-18, ma anche la Final Fourdi Coppa Italia del Palatagliate nel 2018 contro Futura Giovani di Busto Arsizio. L'ex bianconera ha accettato di trasferirsi a Quarrata, rimanendo nel girone C della B1, dove ritrova le sue ex compagne Ilaria Degli Innocenti, Giulia Martone e Adele Poggi, ma anche la sua grande amica Giulia Cheli. Questo il commento del vice presidente della Bionatura Enrico Bertini: "La decisione di lasciare la nostra squadra è stata da noi accettata in totale amicizia e cordialità come avviene tra persone e società serie. Ci teniamo a ringraziarla per tutti questi anni che ha vestito con onore e orgoglio i colori della Nottolini e le auguriamo tutto il bene possibile"

IL 4 APRILE A CAPANNORI CHIARA TORNERA' DA AVVERSARIA

Il Blu Volley Quarrata è attualmente ultimo in classifica nel girone C di B1 con p.9. Nella zona rossa ci sono anche Città di Castello p.10 e 3 M Pallavolo Perugia p.13. Stanno poco meglio Angelini Cesena e Mocaro Moie a quota 14 mentre l'ultima serie di risultati negativi ha posto in una situazione di classifica problematica anche la Bionatura a quota 15. Le prossime partite ci diranno se anche la Bionatura farà parte o meno di questa zona pericolosa. Chiara Puccini è stata accolta con entusiasmo a Quarrata da una tifoseria che, come a Capannori,ha molto a cuore la propria squadra. I suoi nuovi coach sono Davide Torracchi e Gastone Bettarini ed un brivido probabilmente percorrerà la sua schiena quando il 4 aprile tornerà a Capannori da avversaria. Da idolo del Palapiaggia a idolo del Pala Melo, il nuovo Palasport che potrà apprezzare tutte le sue qualità e a 28 anni ha ancora molto da dimostrare.

STASERA LA BIONATURA NEL COVO DEL VOLLEYRO' CASAL DE' PAZZI DI ROMA

Trasferta molto insidiosa per la Bionatura che oggi alle 18,30 affronta le terribili Under 18 di Volleyrò Casal de' Pazzi di Roma,prime in classifica e particolarmente motivate perchè con una vittoria sarebbero matematicamente campioni d'Inverno e qualificate per la Coppa Italia di B1.Le giovani romane incantano il pubblico per classe,palleggio e velocità di esecuzione. Riescono,pur in giovanissima età,ad analizzare le azioni avversarie,intuendo dove verrà alzata la palla per fare muro. Quando il talento supera per efficacia anche l'esperienza:la dimostrazione viene da questa squadra che rappresenta il futuro del volley nazionale. Coach Becheroni dovrebbe fare l'ennesimo miracolo per uscire vittorioso da un campo così difficile ed i suoi problemi aumentano considerando che deve ancora una volta inventarsi una formazione priva anche di Beatrice Roni,ancora infortunata. Probabile l'impiego di Arianna Magnelli in zona 4 e di Francesca Mazzuola al centro in coppia con Erika Mutti. Una Bionatura in piena emergenza che necessita dell'arrivo di una nuova banda. Proseguono le trattative con il Baronissi di A2 per Chiara Peruzzi e con l'Igor per Chiara Bianchini. Ma l'accordo sembra tutt'altro che vicino a concludersi. Dice il Vice presidente Bertini: "Si sta facendo il possibile per rinforzare la squadra in attacco ed accontentare il nostro tecnico Becheroni,ma il tempo a disposizione è poco ed a volte queste giocatrici non accettano il trasferimento per questioni di distanza ed ambientali". Una situazione molto complicata.Dopo Roma la squadra è attesa al Carisport di Cesena e poi ha il turno di riposo. Fare punti in questo periodo è molto difficile.