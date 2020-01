Sport



Continua la marcia al vertice del Porcari Volley in II^ divisione e nelle categorie giovanili

mercoledì, 22 gennaio 2020, 13:29

di Valter Nieri

Il Porcari Volley è una splendida realtà del movimento vollystico provinciale piazzandosi stabilmente nelle prime posizioni delle classifiche giovanili. La società presieduta da Roy Tocchini crede nei giovani e lavora soprattutto per loro.

Le ragazze giocano per acquisire maggiore personalità e consapevolezza nei propri mezzi.In campo hanno equilibrio e mantengono già un ritmo costante per le categorie che rappresentano. Si cominciano a vedere i frutti del faticoso lavoro in palestra condotto dai tecnici Debora Bochicchio, Marco Fabbri e Tommaso Puccinelli con piccoli talenti che crescono partita dopo partita.

La prima squadra in Seconda Divisione sembra non conoscere ostacoli guidando la classifica nel girone B ed anche domenica è stata protagonista di una prova convincente al Palamartini di S.Marco battendo con un eloquente 3-0 la Kriva Pantera Lucchese che è stata in partita soltanto nel primo set 23-25, cedendo poi di schianto alla squadra di Debora Bochicchio nei due set successivi 15-25/14-25.

Dopo 4 giornate il Porcari guida la classifica da solo con punti 11, seguito da Progetto Volley Bottegone 8 e dalla coppia Fanball Orsaro Filattiera e Polisportiva Capannori con punti 6. Sabato la quinta giornata con il calendario che propone al Palacavanis la sfida contro l'Avis Delfino Pescia. Una opportunità per allungare ancora il vantaggio sulle inseguitrici.Nel Porcari è già determinante la regia e l'affiatamento di Bevilacqua con l'opposto Gagliardi. Ecco tutte le altre componenti la rosa: Santucci, Pieri, Innocenti, Cristalli, Buono, Fossetti, Miccoli, Cortopassi, Rugiadi, Fanucchi, Simoni.



VOLLEY PORCARI UNDER 16 BIANCA VINCE A PISTOIA E VEDE LA FINALE INTERPROVINCIALE

Il settore giovanile del Porcari sta andando a mille anche con la sua Under 16 che, dopo aver vinto il suo girone, viene da una vittoria esterna alla palestra Anna Frank di Pistoia contro Pistoia Volley La Fenice Blu. 3-1 il punteggio per le ragazze di Marco Fabbri (14-25/25-18/8-25/13-25) consente loro di aggiudicarsi la semifinale di andata ed ipotecare la finale. La partita di ritorno si gioca domenica al Palacavanis alle 18,30. Nonostante la giovane età queste ragazze dimostrano di essere già attente, responsabili e soprattutto decise a non mollare, proseguendo la loro marcia fin qui trionfale con occhio incline alla Final Four.

STASERA SUL PARQUET DEL PALACAVANIS L'UNDER 18 AFFRONTA L'OASI VIAREGGIO

Il volley non si ferma mai. Stasera alle 21,15 gli appassionati possono recarsi al Palacavanis per assietere alla nona giornata del Torneo Comitato Territoriale Appennino Toscano riservato alla categoria Under 18. Inserito nel raggruppamento del girone A il Porcari volley riceve l'Oasi Volley Viareggio con la speranza conquistare i tre punti ed avvicinarsi alle leader della classifica che in questo momento sono Valdiserchio e Toscanagarden Nottolini appaiate a quota 24, ma con quest'ultima che ha una partita in più. Il Porcari Volley è attualmente al terzo posto assieme alla Kriva Pantera Lucchese con punti 15. Una serata di nuove emozioni ed una sfida che promette spettacolo nella città della Torretta che non vuole mollare la presa e le proprie ambizioni nemmeno in questa categoria.