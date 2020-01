Sport



Domenica cruciale per le ambizioni del Porcari Volley dall'Under 16 alla Seconda Divisione

sabato, 18 gennaio 2020, 18:47

di Valter Nieri

Da due anni un nome nuovo si è affacciato nel panorama vollystico lucchese, quello del Volley Porcari. Il suo presidente Roy Tocchini è riuscito con il suo entourage a creare un ambiente dove tutti e tutte si sentono parte di un gruppo. Se due anni orsono qualcuno poteva avere il dubbio sulla durata e sulle capacità di gestione, oggi l'imprenditore Roy Tocchini, prima infatti di essere presidente è un imprenditore di successo con la sua attività commerciale, è riuscito a creare una intelaiatura ed una struttura societaria attorniandosi di tecnici capaci ad usare vari tipi di strategie per far crescere il proprio team senza malumori e frustrazioni. Oggi Porcari è una meta, che si riflette anche nel volley, dal momento che è protagonista in diverse discipline sportive che vanno dal ciclismo al basket. Una meta e non più un'incognita come quando una società sportiva muove i primi passi. Una società che al Palacavanis e nella tensostruttura di Rughi consente ai giovani di crescere divertendosi, ma anche di sfruttare le proprie capacità e perchè no? le proprie ambizioni, perchè la competizione è un fenomeno presente in ogni contesto sociale ed ognuno cerca sempre di sviluppare il livello di competitività.

DOMANI AL PALAMARTINI IL PORCARI VOLLEY CERCA I TRE PUNTI PER MANTENERE IL PRIMATO IN SECONDA DIVISIONE

La prima squadra di coach Debora Bochicchio è impegnata domani alle 19,15 al Palamartini di San Marco nella quarta giornata del girone B di Seconda Divisione. Dopo tre giornate costellate da altrettante vittorie, la squadra cerca di confermare il primo posto solitario in una classifica che conduce con p.8, seguita da Fanball Orsaro Filattiera e Progetto Volley Bottegone con p.6. Al quarto posto c'è la Kriva con p.5 ed in caso di vittoria ricucirebbe il distacco. Quindi una partita da prendere con le molle per entrambe le squadre. La Kriva Pantera Lucchese, ossia la storia del volley con un lungo e glorioso passato,attualmente impegnata con la prima squadra ad inseguire i play off in serie C, contro la squadra nuova pronta a recitare una parte importante in diverse categorie. Bochicchio sembra decisa a schierare questa formazione: Bevilacqua in regia opposta a Gagliardi. In zona 4 Santucci e Pieri, al centro Innocenti e Cristalli, libero Buono. Fra le ragazze a disposizione di Bochicchio ci sono Fossetti, Miccoli, Cortopassi e Rugiadi. Ferme per infortunio Sara Fanucchi e Asia Simoni.

ALLA PALESTRA ANNA FRANK DI PISTOIA L'UNDER 16 NELLA SEMIFINALE DI ANDATA

Incontri ravvicinati fra la squadra di seconda divisione e l'Under 16 bianca di coach Marco Fabbri che gioca domani alle ore 18 alla palestra Anna Frank di Pistoia contro il Pistoia Volley La Fenice Blu, per la semifinale di andata del Comitato Territoriale Appennino Toscano Under 16. Uno scoglio che,se superato, potrebbe spianare la strada per la finale alla squadra di Fabbri dopo aver dominato il girone D a seguito di nove vittorie ed una sola sconfitta in dieci giornate e ben 8 punti davanti all'Oasi Rosa seconda classificata. Questa la rosa della squadra bianca: Sara Allegrini, Elisa Carmignani, Victoria Barbara D'Angelo, Maria Fambrini, Alice Francesconi, Anna Manzoli, Gabriela Stefania Panfil, Rachele Picchi, Matilde Stefani, Carolina Tocchini, Martina Zana ed Elena Zefi.

MERCOLEDI AL PALACAVANIS DI SCENA L'UNDER 18

Nella 9.a giornata del torneo Under 18,mercoledi il Volley Porcari riceve al Palacavanis la visita dell'Oasi Volley. In classifica la squadra di Bochicchio è terza con p.15 a pari merito della Kriva, preceduta da Toscanagarden con p.21 e dalla leader Valdiserchio con p.24. Fischio di inizio alle 21,15.