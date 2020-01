Sport



Forza e carattere consentono alla Kriva di far festa nel derby di Viareggio

domenica, 19 gennaio 2020, 20:06

di Valter Nieri

Finalmente al gran completo,per la prima volta in questa stagione, con il recupero dal primo minuto anche della centrale Arianna De Cicco, la Kriva Pantera Lucchese con una dimostrazione di forza e carattere vince il derby molto sentito del Pala ITC Piaggia di Viareggio. L'Oasi di coach Francesconi si è dovuta arrendere alla maggiore spregiudicatezza delle lucchesi che hanno seguito alla lettera e nei loro ruoli naturali le strategie tattiche di coach Bigicchi. Dopo aver vinto i primi due set rispettivamente 21-25 e 20-25 c'è stata la reazione dell'Oasi che ha vinto il terzo set 25-21. Nel quarto set Bartoli e compagne sotto per 22-18 hanno tirato fuori carattere e personalità rimanendo concentrate fino a recuperare lo svantaggio e poi spuntarla nel punto a punto fino al 24-26 che ha chiuso l'incontro.



"Temevamo questa partita - dice esultante coach Bigicchi - perchè l'avversario è un diretto concorrente per i play off ed è spinto da un tifo incessante. La partita emotivamente coinvolgente e molto sentita da entrambe le parti come ogni derby che si rispetti è stata ben giocata e noi abbiamo avuto il merito di crederci spuntandola grazie alla maggior freddezza nei momenti cruciali della partita. Le ragazze hanno fatto un recupero straordinario nel quarto e decisivo set".



Dopo mesi che ha nuotato contro corrente per i diversi infortuni finalmente torna il sorriso e la serenità in tutta la squadra che con questa vittoria sale in terza posizione rinsaldandosi nella zona play off. Questa la formazione della Kriva: Bartoli in regia con opposto Barberini. In posto 4 Dovichi e Torriani; centrali Bramante e De Cicco; liberi alternati fra ricezione e difesa Davini e Bini.



"Hanno giocato tutte al di sopra della sufficienza - conclude Bigicchi - e non sono abituato a fare una graduatoria di merito perchè tutte danno un contributo fondamentale però nella perfezione dei loro interventi a livello individuale si sono superate Alessia Bramante e Dania Torriani,veramente impeccabili.Nella prossima partita farò probabilmente rientrare nel roster anche Federica Piegaia".

ED ORA DUE IMPEGNI CASALINGHI PER SALIRE ANCORA

Le blu navy sono ora molto cariche per affrontare con fiducia i prossimi impegni.Sabato al Palamartini ricevono la Pallavolo Giglio di coach Buoncristiani per la 13.a ed ultima giornata del girone di andata con una squadra da tempo destinata alla promozione diretta che è l'Ambra Cavallini di Pontedera, ancora a punteggio con 36 punti. Al secondo posto l'Errepi Grosseto con p.27 e terza è la Kriva con p.25 che deve cercare di mantenere a distanza AM Flora Buggiano 23 e Pallavolo Cascina 22. Una classifica difficilmente pensabile soltanto un mese fa ma che rimette in carreggiata ed in sintonia con i programmi le blu navy che difendono con onore il nome del volley lucchese nel girone B della Serie C regionale. Dopo il Giglio, ancora in casa ,iniziano il girone di ritorno contro Perfecto Oro Casciavola con il fiero proposito di rifarsi della rocambolesca sconfitta subita all'andata al Pala GDS di Cascina.