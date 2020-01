Sport



Gesam Lucca, il 2020 si apre con l’inedita sfida contro la Sicily By Car Palermo

sabato, 4 gennaio 2020, 11:35

Il Basket Le Mura Lucca inaugura il suo mese di gennaio fatto di soli match interni con l’ultimo impegno del girone di andata. Al PalaTagliate, in occasione dell’edizione 2020 del Basket Day, arriva la Sicily By Car Palermo, team ritornato in A1 dopo 29 anni di assenza e che si sta comportando in maniera positiva come testimoniato dal netto successo, 89-63 il finale, ottenuto nel turno precedente ai danni dell’Use Scotti Rosa Empoli. La salvezza diretta, infatti, dista solo due punti per Gatling e compagne. Sfida ostica, dunque, per la squadra di Francesco Iurlaro con lo staff medico al lavoro per recuperare Sara Madera. La giocatrice livornese, lo ricordiamo, era stata costretta a saltare la trasferta di Vigarano per la forte distorsione alla caviglia destra rimediata nel match prenatalizio contro la Virtus Bologna.

Palermo, guidata per il terzo anno di fila da Santino Coppa (allenatore della storica Trogylos Priolo), ha confermato il blocco del team che lo scorso anno dominò la Serie A2. Vestono ancora la maglia gialloverde il capitano Marta Verona, l’esperta Liliana Miccio e Manzotti. Ad alternarsi in cabina di regia ci sono Rosa Cupido, Francesca Russo e la spagnola Laila Flores Costa, una dei quattro volti nuovi del team siciliano. Da Battipaglia sono arrivate il centro Mounia El Habbab e Shayla Cooper ingaggiata ad inizio novembre. Ottimo l’impatto dell’ala americana nell’economia della Sicily By Car: nelle sette partite sin qui disputate, Cooper sta viaggiando ad una media di 14,4 punti e 8,8 rimbalzi. L’altra osservata speciale tra le fila di Palermo risponde al nome di Markeisha Gatling, pivot arrivato dalle francesi del Landes, con cui peraltro ha disputato l’Eurocup oltre a vantare diverse stagioni in WNBA con le casacche dei Seattle Storm, Chicago Sky e Atlanta Dream. La classe 1992, autrice contro Empoli di una prova strepitosa condita da 29 punti, ha una media di 7,7 rimbalzi e 15 punti a serata.

A Michele Staccini, vice allenatore de Le Mura, il compito di presentare le rivali di capitan Ravelli e compagne. “Affrontiamo una partita sicuramente ancora in situazione di emergenza.” – è l’incipit del tecnico umbro- “L’infermeria piena ha condizionato la nostra settimana di allenamenti, in più Palermo arriva con il morale a mille dopo la netta vittoria interna contro Empoli. Coach Coppa potrà sull’apporto sotto canestro di due delle migliori straniere del torneo, Cooper e Gatling. Riuscire a limitare il potenziale offensivo del tandem statunitense e tenere, al tempo stesso, un buon ritmo in attacco saranno le chiavi per riuscire a regalare ai nostri tifosi la prima vittoria del nuovo anno.”

Gesam Gas e Luce Lucca-Sicily By Car Palermo sarà diretta dal primo arbitro Daniele Yang Yao, coadiuvato da Fabio Bonotto e Alexa Castellaneta. Palla a due fissata alle 21, con l’incasso della serata che sarà devoluto alla Croce Verde di Lucca.