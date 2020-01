Sport



Il 2020 di Christopher Lucchesi sarà ancora tricolore

mercoledì, 8 gennaio 2020, 16:14

Definito, nella mattina odierna, il programma sportivo di Christopher Lucchesi, il giovane di Bagni di Lucca, figlio d'arte, da due anni impegnato nel Campionato Italiano Rally.

Riparte proprio dalla serie tricolore, l'idea della stagione di Lucchesi junior, per il quale è stato deciso di rinnovare l'impegno nel Campionato Italiano Rally nella categoria "due ruote motrici", con una Peugeot 208 R2 della bresciana GF Racing con la quale, dal 2018, ha corso tre gare, l'ultima in ordine di tempo il rally "Fettunta" lo scorso dicembre finito centrando la top ten assoluta e vincendo anche la classe di appartenenza.

L'impegno tricolore conferma dunque il progetto di crescita tecnica e sportiva che è stato programmato per il pilota, classe 1999, con una vettura dal notevole potenziale, certamente adatta a preparare e favorire i giovani piloti ad un approccio professionale delle corse su strada.

Il programma di Lucchesi junior, che correrà affiancato dall'abituale copilota Marco Pollicino, prevede quindi la partecipazione all'intero Campionato Italiano, la cui classifica finale "due ruote motrici" verrà redatta sulla base dei sei migliori risultati acquisiti nelle classifiche finali di classe.

"Sono felice - ha detto il pilota - perché credo, insieme alla mia famiglia ed alla scuderia, di aver operato la scelta migliore. Grazie anche alla GF Racing, con la quale vi è un rapporto di grande stima ed amicizia, la quale sicuramente ha dato lo stimolo giusto per riproporsi nel massimo Campionato di rally in Italia. Mi ritengo fortunato, anche. Perché praticamente il programma è stato definito a grandi linee già lo scorso dicembre e poter essere oggi qui, ai primi dell'anno, a dire di aver firmato l'accordo per correre la stagione nel "tricolore" penso proprio sia un privilegio per pochi. Cercherò, sempre con l'appoggio del mio esperto copilota Marco Pollicino, di impegnarmi al massimo per riscattare un 2018 decisamente sfortunato oltre che per gratificare tutte le persone che mi sostengono, a partire da Stefano Salotti, alla squadra che mi dà un grande aiuto, alla Project Team, ai partner che hanno reso possibile questa nuova esaltante avventura".

Il primo impegno tricolore di Lucchesi e Pollicino sarà la gara "di casa" del Ciocco, gara di avvio del Campionato Italiano, in programma per il 13 e 14 marzo, preceduta da una sessione di test pre-event.