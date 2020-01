Il Basketball Club Lucca sospende in maniera cautelativa il rapporto di sponsorizzazione con le aziende OJ Solution e Work Target

Altri articoli in Sport

venerdì, 24 gennaio 2020, 19:48

Il Basketball Club Lucca al centro dell'attenzione e ne avrebbe fatto volentieri a meno: i due giocatori finiti in panchina, Vico e Genovese, non erano più sopportabili economicamente

venerdì, 24 gennaio 2020, 17:30

Il mese di gennaio fatto di sole gare interne del Basket Le Mura Lucca terminerà domenica sera con la sfida alla Limonta Sport Costa Masnaga, palla a due fissata per le 18

venerdì, 24 gennaio 2020, 09:05

Luisa Gnutti Colombini non è sparita, ma ci ha contattato e ha annunciato che fra dieci giorni parlerà lei e ne avrà di cose da dire

venerdì, 24 gennaio 2020, 08:19

Prima sconfitta di Luna Carocci e del suo Cannes in Champions League. Al Palavittorie la squadra di Riccardo Marchesi deve arrendersi alle russe dell'Uralochka nel set corto, al termine di una partita molto emozionante decisa da un errore in più e in meno da parte delle due squadre

giovedì, 23 gennaio 2020, 14:53

E’ cominciata nel migliore dei modi, con tanti risultati positivi, ma soprattutto prestazioni di ottimo livello, la stagione giovanile del cross per la Virtus Lucca

giovedì, 23 gennaio 2020, 13:33

Siamo alla frutta? C'è chi dice ancora al dolce, fatto sta che al Basket Club Lucca la situazione appare drammatica: si è dimesso da vicepresidente e consigliere di amministrazione l'avvocato Florenzo Storelli