Il Club Città di Lucca presenta i corsi di Apnea e di Sub 2019- 2020

mercoledì, 15 gennaio 2020, 09:08

Cenni di fisica e breve introduzione all'anatomia. Detto così sembra una lezione universitaria di medicina ma in realtà si tratta della presentazione dei corsi di Apnea e di Sub 2019-2020 presso la piscina dell' I.T.I di via Carlo Piaggia. Suddivisi in ventisei lezioni prevedono una parte teorica e una di pratica in giorni e orari diversi. Il martedì e il venerdì dalle 20:30 alle 22:00 e dalle 22:00 alle 23:00. I corsi si svolgeranno nella piscina dell' Istituto Fermi o in alternativa al palazzetto dello Sport in via delle Tagliate a Sant'Anna. Il costo del corso di Apnea é suddiviso in due livelli, l'altro, quello di A.R.A (auto respiratore ad aria) in tre. L'iscrizione comprende la tessera federale Fipsasc, il kit didattico in formato e- book, la tessera socio Club Città di Lucca, l'assicurazione per le lezioni in piscina e per le uscite in mare, il noleggio delle attrezzature e le immersioni. Per maggiori informazioni consultare il sito www.subcittadilucca.it o scrivere a info@cittadilucca.itI corsi hanno una durata di tre mesi, inizieranno il 4 febbraio e termineranno ad aprile.