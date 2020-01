Sport



Il gruppo Aquilotti della Polisportiva Capannori targato Autolotus.it

sabato, 25 gennaio 2020, 10:23

Dopo il bel successo in campionato contro il Cefa Viareggio, il gruppo sportivo Aquilotti è andato a trovare il proprio sponsor Autolotus.it in via dell'Aeroporto 1 a Tassignano per ringraziare la titolare Clea Giannecchini del supporto alla loro attività.

Autolotus.it è un'azienda fondata nel 2017 specializzata nella compravendita di auto e moto nuove, aziendali, Km zero e usate, oltre che nel noleggio di furgoni, auto, minibus, minivan e pulmini 9 posti. Si occupa poi di noleggi a breve e a lungo termine per soddisfare ogni esigenza del cliente.

Autolotus.it da quest'anno darà il nome al gruppo Aquilotti allenato da Chiara Tessaro e Nicola Nieri ma soprattutto conferma la sua presenza nel network di sponsor a sostegno della Polisportiva Capannori.

Per la squadra il prossimo appuntamento è previsto domenica mattina alle 9 alla palestra di San Leonardo in Treponzio contro la Ludec Porcari.