Sport



Il pianeta Porcari è sempre più luminoso

lunedì, 27 gennaio 2020, 18:15

di Valter Nieri

Il Porcari Volley marcia di bolina con il vento in poppa,prendendo fiducia e distinguendosi nelle prime posizioni in diverse categorie. Iniziata la stagione timidamente, le squadre rossonere allestite del presidentissimo Roy Tocchini sono ora più sfrontate e convinte che nel volley anche loro sono competitive e possono contrastare ad armi pari le squadre più blasonate.

"In due anni dalla costituzione - dice l'appassionato presidente - abbiamo bruciato i tempi dell'attesa ed ora giocando e vincendo diventiamo più ambiziosi pensando già alla prossima stagione.Se riusciremo a vincere il campionato di 2.a Divisione,ci piacerebbe acquisire il diritto di partecipazione al campionato di serie D".

Un Porcari che non nasconde le sue velleità ed i suoi progetti che prevedono una costante crescita fino alla serie C.Pochi conoscevano questa società vollystica ed ora sono sempre di più le ragazze che chiedono di giocare nella città della Torretta.

"Abbiamo acquisito anche noi dirigenti - prosegue Tocchini - le nozioni comportamentali per gestire una società e devo dire che in questo ci è stato molto di aiuto il tecnico Marco Fabbri, scuola Becheroni, indirizzandoci nel modo giusto. Anche la collaborazione con la Nottolini ci è stata di aiuto e proprio dalla società bianconera abbiamo acquisito i cartellini di diverse ragazze. Oggi il Porcari ha un bel parco atlete,tutte giovani e tutte di proprietà."

Nessuna crepa dilatata. La società agisce con correttezza nei confronti dei propri tesserati ed anche i genitori stanno al loro posto non intromettendosi nel lavoro dei tecnici

LA 1.a SQUADRA VELEGGIA IN TESTA ALLA CLASSIFICA DI 2.a DIVISIONE

Sta togliendo molte soddisfazioni la prima squadra di 2.a Divisione, formata da ragazze che hanno fisico e testa ma soprattutto si stanno formando grazie all'aiuto dei tecnici Bochicchio e Fabbri. Le ragazze di Bochicchio nel girone B guidano solitarie la classifica dopo 5 giornate avendo vinto finora tutte le partite.

Sabato al Palacavanis hanno regolato per 3-1 l'Avis Delfino Pescia (25-11/20-25/25-22/25-16) consolidando il primato in classifica con p.14. Al secondo posto a pari merito ci sono attualmente Progetto Volley Bottegone e Fanball Orsaro Filattiera con p.8. Proprio contro la squadra massese le rossonere dovranno giocare alla ripresa del torneo, per loro il 16 febbraio, dal momento che nel prossimo fine settimana il campionato si ferma per la Coppa Italia e in quello successivo hanno il turno di riposo.

Contro Filattiera la squadra di Bochicchio giocherà al Palacavanis. Una opportunità per allungare in classifica e superare uno degli scogli più pungenti per la conquista del campionato. Queste le ragazze ancora imbattute: Sofia Bevilacqua, Michelle Buono(L1), Carolina Cortopassi, Sofia Cristalli, Gaia Fossetti, Sara Gagliardi, Cristina Innocenti, Francesca Niccoli, Micaela Pieri, Alice Rugiati e Laura Santucci.

L'UNDER 18 BATTE L'OASI VIAREGGIO ED E' TERZA

Mercoledi il Porcari ha vinto anche nel torneo territoriale Appennino Toscano Under 18. Le ragazze di Bochicchio hanno offerto un' ottima prestazione al Palacavanis imponendosi per 3-0 contro le viareggine dell'Oasi (25-10/25-11/25-6). In campo si è visto un divario netto fra le due squadre e così le rossonere proseguono la rincorsa alle prime posizioni. Attualmente sono terze con p.18 a pari merito con la Kriva Pantera Lucchese, precedute da Toscanagarden con p.24 e Valdiserchio con p.27.

Giovedi è in programma l'incontro tanto atteso contro la Toscanagarden. Si gioca alla palestra di Camigliano con inizio alle ore 20,30. Una partita che si preannuncia spettacolare fra la società blasonata e quella emergente che però vuole cercare di superarla nei prossimi anni.

UNDER 16 IN FINALE INTERPROVINCIALE

Eccezionale il cammino dell'Under 16 bianca di Marco Fabbri. La squadra è riuscita nell'impresa di raggiungere la finale interprovinciale dopo aver vinto il suo girone.A farne le spese è stata Pistoia Volley La Fenice blu,sconfitta sul proprio terreno 3-1 e con l'identico risultato nella finale di ritorno al Palacavanis ieri sera (25-17/25-21/16-25/25-8).

Queste le magnifiche ragazze che puntano a qualificarsi per la Final Four: Victoria Barbara D'Angelo, Maria Fambrini, Alice Francesconi, Anna Manzoli, Gabriela Stefania Panfil(L1), Rachele Picchi(L2), Matilde Stefani, Carolina Tocchini(K), Martina Zanda ed Elena Zefi.

Fra i tanti impegni che attendono le rossonere domenica 2 febbraio l'inizio del Torneo di 3.a Divisione in trasferta alla palestra comunale di Fornaci di Barga contro Asd Volley Barga Coppo Team.