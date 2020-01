Sport



Il post partita di Dal Porto: "Dobbiamo difendere la posizione"

lunedì, 27 gennaio 2020, 18:12

Si respira un'altra aria in casa Tau dopo la vittoria contro il Fucecchio. Una partita che nella prima mezz'ora ha regalato grandi emozioni, per poi attestarsi nel centro campo dimostrando un sostanziale equilibrio tra le due contendenti.

«Siamo arrivati in quinta posizione - commenta Dal Porto, direttore sportivo del Tau - ma la scalata non è ancora finita. Dobbiamo difendere questo bel risultato e soprattutto fare molta attenzione alla differenza reti con il Perignano. Se la differenza punti con la seconda in classifica, quindi il Perignano, superasse i 10 punti, lo scontro diretto per i play off non si disputerebbe e passerebbero automaticamente loro. Dobbiamo essere bravi a conquistare punto su punto, come sempre, mantenendo la lucidità, la concentrazione e tutta la nostra energia. Domenica giocheremo contro il San Miniato, un'altra grande squadra. Però ci arriviamo con un altro spirito: con lo spirito di chi sa di potercela fare».