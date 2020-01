Sport



Il Road Team della Virtus protagonista a Lucca e Salsomaggiore

martedì, 7 gennaio 2020, 11:47

Le novità e le prime gare indoor del 2020 sono alle porte, ma nel frattempo la Virtus Lucca rimane protagonista con il Team Road diretto dal team manager Fabio Pizzo. La scorsa settimana, proprio sulle strade di Lucca, nella Flyng Run di 10 km organizzata dal Gruppo Seventies, Simone Orsucci ha chiuso con un ottimo quarto posto (32:21) alle spalle di un trio d’eccezione composto da Jilali Jamali (G.P. Parco Alpi Apuane), Giacomo Barontini (Sempredicorsa) e Girma Castelli (G.S. Orecchiella). Splendida anche la prestazione degli altri atleti biancocelesti al via: Fabio Pizzo, Francesco Giannecchini e Davide Tesino.

Colori Virtus in evidenza anche a Salsomaggiore Terme, nella quarta edizione della Salso Run Classic, 7,6 km sulle suggestive strade della cittadina emiliana. Gran debutto per il neo virtussino Saverio Messino, classificatosi all’ottavo posto con il tempo di 25:44 nella gara vinta da Mattia Marcì (Pol. Castelfranco) in 23:48. Bene anche Fabio Pizzo che chiude trentesimo in una gara dall’alto livello tecnico, con il tempo di 27:33.