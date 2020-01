Sport



Karate nazionale, Mugnani show, due ori a Venturina

martedì, 14 gennaio 2020, 11:07

Dopo la pausa di un mese dalle competizioni e il lavoro di sedute di potenziamento per gli agonisti del periodo natalizio, la prima gara del 2020 del Asd CAM LUCCA di San Filippo è stata il 1° Trofeo Val di Cornia a Venturina Terme domenica scorsa, manifestazione federale Fijlkam organizzata dal karate Okinawa Venturina.

In scena sui tatami di gara di karate, i preagonisti e gli agonisti kata e kumite.

I rosso/blu lucchesi hanno partecipato con ottimi risultati per i preagonisti 6/11 anni con Andrea Marsili argento nei kata e bronzo nel palloncino, Michelangello Gallo con bronzo nel palloncino, Gioele Peaquin quinto nel kata ed anche con Giorgio Petri e Filippo Petrini.

Per gli agonisti kata la giornata di gara inizia subito bene negli esordienti gialle/arancio con il secondo posto per Giulio Riccio ed il terzo posto per il fratello Tommaso; nei cadetti femminili marroni/nere con un'ottima prova primo posto per Miriam Mugnani e secondo posto per Aurora Salani in una equilibrata finale. Ancora cadetti 14/15 anni marroni/nere dove Luca Dalle Luche si deve accontentare della medaglia d'argento, Luca comunque ottiene l'oro nella successiva gara junior cinture nere, stessa categoria femminile ancora vittoria per Miriam Mugnani, terzo posto per Melissa Bonino rientrata sotto i colori del CAM Lucca da pochissimi giorni e quinto posto per Aurora Salani. Argento nei senior nere per Jason Ravagli e bronzo nelle senior nere per Asia Gronchi. Infine oro nei master per Paola Fabi, alla gara anche Rebecca Matei.

Nel pomeriggio per il kumite Letia Paoli deve accontentarsi di uscire di gara per un 3a2 alla prima prova.

Un risultato ottimo visto lo stato di forma della squadra lucchese, programmando nel periodo primaverile i maggiori risultati.