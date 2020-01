Sport



La Bionatura sconfitta da Moncaro Moie torna sul mercato con un nome nuovo nel mirino

lunedì, 20 gennaio 2020, 12:47

di Valter Nieri

La Bionatura esce sconfitta dal Palapiaggia. A fare festa è Moncaro Moie di Maiolati che si impone per 3-1 (23-25/18-25/25-22/23-25) al termine di una partita tirata, giocata sempre sul filo del rasoio e decisa da uno due errori in più che complicano ulteriormente la situazione già difficile della squadra bianconera gravata dagli infortuni.

Coach Becheroni l'ha tentate tutte per dare una svolta alla partita (era meglio quando regnava l'armonia e non cambiava mai), schierando in partenza un roster improvvisato e forzato di conseguenza all'infortunio di Beatrice Roni (contropatia femorale e al piatto tibiale).S1 Lara Salvestrini e S2 Arianna Magnelli(che però è un centrale).

In regia Francesca Bresciani con opposta Sofia Renieri. Al centro rispolverata la giovane Francesca Mazzuola in coppia con Erika Mutti. Libero Ilaria Battellino. Viste le difficoltà già nel primo set perso per 23-25, ecco i primi cambi. Per scelta tecnica dentro Sofia Migliorini al posto di Bresciani, poi nel corso della partita per dare più consistenza alla difesa Asia Ceragioli prende il posto di Arianna Magnelli nella rotazione in seconda linea.

Visto che la squadra non decolla nonostante il consueto e prolifico attacco di Sofia Renieri, viene inserita la quindicenne Sara Zarattini come banda consentendo alla Magnelli di ritornare al suo posto di centrale. "Il nostro momento è veramente problematico - dice Becheroni - e attenzione,non imputo nessuna colpa alle ragazze che hanno dato tutto sotto il profilo dell'impegno. Devo anche fare un elogio particolare a Sofia Migliorini che è stata la migliore in campo e la sua regia ci ha consentito di rimanere in partita fino all'ultimo."

In questi frangenti si fa sentire l'assenza di Chiara Puccini, una tegola che non ci voleva vero coach?

"Devo sempre guardare - risponde il tecnico - alle giocatrici che ho a disposizione. Chiara Puccini non è più con noi, la sua decisione va rispettata così come il comportamento del nostro gruppo che ha dei criteri da seguire".

A CHIARA PUCCINI IL NULLA OSTA DELLA SOCIETA' PER POTERSI ALLENARE

Una delle giocatrici simbolo della Bionatura nelle ultime stagioni, Chiara Puccini, si può ormai definire una ex. Non vengono ancora alla luce i motivi decisionali per cui abbia scelto di cambiare maglia. Non sappiamo nemmeno se questa sua scelta sia dovuta a non aver più garantito il posto da titolare anche se la società aveva parlato chiaro a inizio stagione non garantendo il posto da titolare a nessuna delle atlete. Fatto sta che alla forte banda pisana è stato concesso il nulla osta per allenarsi in altre società e voci di corridoio la danno per certa alla Timenet Empoli. Se così fosse si troverebbe da avversaria della Bionatura già nel girone di ritorno. Dovrebbe essere questione di giorni se non di ore la firma di rescissione sul contratto.Una tegola in questo momento per la società bianconera visto l'infortunio della Roni aggravato dalla sconfitta con Moie che l'ha risucchiata nel calderone a ridosso della zona rossa.

LA BIONATURA TORNA SUL MERCATO E CONTATTA ARIANNA PERUZZI

La situazione di emergenza della Bionatura, costretta ad inserire nel roster alcune ragazze di buone qualità ma ancora troppo giovani per la B1, ha indotto la società a tornare sul mercato. "Non era nostra intenzione ritoccare la squadra - dice il presidente Paolo Gradi - ed invece dobbiamo farlo in maniera imprevista sia per gli infortuni a catena che abbiamo avuto, sia per il forfait inaspettato di Chiara Puccini". Il D.S.Oronzo Miccoli si sta muovendo ed è in contatto con la dirigenza del Baronissi (squadra salernitana di A2) per portare a Capannori già dalla prossima settimana la diciottenne banda campana Arianna Peruzzi, proponendole un contratto di 6 mesi per portare a termine la stagione. La Peruzzi non ha trovato il posto permanente da titolare e potrebbe invece fare la differenza in una squadra di B1. Classe 2001, ha vinto lo scorso anno il campionato Under 18 regionale della Campania.

CLASSIFICA CORTA

Il momento delicato della squadra di Gradi è stato complicato da Moncaro Moie, ma ad allarmare la situazione ancor di più c'è il calendario in salita. Sabato la squadra è attesa ad una trasferta sulla carta proibitiva al Pala Euronics Andrea Scozzese di Roma contro le terribili Under 18 del Volleyro CdPazzi attualmente prime solitarie in classifica e lanciatissime. Subito dopo è in programma la difficile trasferta di Cesena contro l'Angelini che precede il turno di riposo dove quindi la classifica non si può muovere. Unica consolazione il grande livellamento in alto e in basso di questo girone C, ritenuto dagli esperti il più difficile e di maggior qualità dei quattro gironi di B1. Volleyro è primo con p.23 (lo scorso anno Macerata lo era con 8 punti in più) e la zona play-off attualmente occupata da Megabox Pesaro, Urbino, Termoforgia Cbellino e Lucky Wind Trevi Perugia è molto bassa a quota 21, soltanto sei punti più della Bionatura che è a quota 15, appena due punti sopra la zona rossa occupata in terz'ultima posizione da 3M Pallavolo Perugia.





Foto Simone Lencioni